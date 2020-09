Deepika Padukone Confession during NCB Interrogation said that maal is the code word for cigarette hash is the code word for thin cigarette and weed is a code word for thick cigarettes- Bollywood Drug Case: सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत से जुड़े ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)टीम ने शनिवार को अभिनेत्री दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone), सारा अली खान (Sara Ali Khan) और श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) से लंबी पूछताछ की. टीम ने दीपिका पादुकोण से 2017 के ड्रग्स चैट के बारे में पूछा. ये भी पूछा की माल का मतलब क्या है? क्या आप ड्रग्स लेती हैं. इसके जवाब में दीपिका ने कहा कि माल का मतलब सिगरेट से है. हम सिगरेट को माल कहते हैं. इसका मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं. Also Read - सुशांत के फैमिली वकील विकास सिंह को CBI ने दिया जवाब, Death Mystry....

माल हमारा कोड वर्ड है. हैश भी दीपिका चैट का एक हिस्सा था इसपर सवाल के जवाब में दीपिका ने कहा कि हैश और बड उनकी सिगरेट के ब्रैन्ड के कोड वर्ड हैं. दीपिका ने ये भी बताया कि 'हैश हम पतली सिगरेट को कहते हैं और वीड मोटी सिगरेट को.

दीपिका ने साफ तौर एनसीबी से कहा कि वे किसी भी तरह का ड्रग्स नहीं लेती हैं. पूछताछ के दौरान दीपिका का तीन बार ब्रेकडाउन भी हुआ. बता दें, जया साहा की व्हाट्सऐप चैट के मुताबिक चार लोगों के नाम सामने आ रहे हैं- DNSK (D- दीपिका पादुकोण, S- श्रद्धा कपूर, N- नम्रता शिरोडकर और K यानी करिश्मा) इनका नाम सामने आ रहा है. NCB के अधिकारियों की मानें तो जया साहा और करिश्मा के बीच भी कई चैट्स मिले हैं.

दीपिका- क्या तुम्हारे पास माल है?

करिश्मा- हां है लेकिन मैं बांद्रा मं हूं.

दीपिका- हैश है ना?

करिश्मा- हैश नहीं गांजा है.

करिश्मा- मैं अमित से भिजवा सकती हूं.

दीपिका- यस, प्लीज.

करिश्मा- अमित लेकर जा रहा है.

दीपिका- हैश है ना?

करिश्मा- हैश नहीं गांजा है.