Deepika Padukone doppelganger Photo Viral: सोशल मीडिया के दौर में आज कल कोई भी चीज़ बड़ी आसानी से वायरल हो जाती है और साथ ही में ट्रेंड भी करने लगती है. बीते कुछ दिनों से बॉलीवुड स्टार्स के हमशक्ल की बातें चर्चा में हैं. हिंदी सिनेमा जगत की दिग्गज अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) की ‘डुप्लीकेट’ आमना इमरान (Aamna Imran) ने हाल ही में खूब सुर्खियां बटोरीं. सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या की हमशक्ल ढूंढ़ने के बाद लोगों ने अब दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) के हमशक्ल का पता लगा लिया है. जी हां इस बार बॉलीवुड की मस्तानी एक्ट्रेस दीपिका के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ. Also Read - Deepika Padukone के पैरों से बहता रहा खून लेकिन वो करती रही डांस, पति Ranveer Singh ने सुनाया किस्सा

दरसअल सोशल मीडिया यूजर्स ने जो दीपिका के हमशक्ल को ढूंढा है वह कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का है. मज़ेदार बात तो ये है कि ऐश्वर्या की हमशक्ल आमना इमरान की तरह यह भी पाकिस्तान से है. लोग सोशल मीडिया पर लगातार पाकिस्तानी एक्टर फहाद मुस्तफा (Fahad Mustafa) की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये दीपिका के हमशक्ल (Deepika Padukone doppelganger Photo) हैं. यूजर्स का कहना है कि फहाद की शक्ल दीपिका से मिलती है. Also Read - Deepika Padukone के लिए जब 'Tissue बन गया Issue', Viral Video में देखें कैसे फैन ने की जबरदस्ती

बता दें कि ट्विटर पर फहाद की फोटो अब वायरल भी हो रही है. लोगों का कहना है कि अगर फहाद दाढ़ी हटा देते हैं तो वह बिलकुल दीपिका पादुकोण की तरह दिखते हैं. कुछ यूजर्स ने उन्हें ‘दाढ़ी वाली दीपिका कहकर भी बुलाया है’.

Is it just me or Fahad mustafa Looks exactly like Deepika Padukone with a beard ? 🤔 pic.twitter.com/OEZncOMAsk

— Afraz // Gladiator 💜 (@AFRAZALAM14) February 27, 2021