Deepika Padukone Drugs case now here is the list of actor on NCB Radar- ड्रग्स केस में सारा अली खान के नाम के बाद दीपिका पादुकोण का नाम आने से ये मुद्दा गर्मा गया है. दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा की चैट एनसीबी के हाथ लगी है जिसके बाद बॉलीवुड में तहलका मच गया है. कहा जा रहा है कि इस चैट में ड्रग्स को लेकर बात हो रही थी. हालांकि इस बारे में एनसीबी ने कोई आधारिक बयान नहीं दिया है. Also Read - ड्रग्स केस में नाम आने के बाद दीपिका पादुकोण का जमकर उड़ा मजाक, यूजर्स ने पूछा- माल है क्या?

दरअसल, जया की व्हाट्सऐप चैट के मुताबिक चार लोगों के नाम सामने आ रहे हैं- DNSK (D- दीपिका पादुकोण, S- श्रद्धा कपूर, N- नम्रता शिरोडकर और K यानी करिश्मा). Also Read - Rhea Chakraborty Drugs Case: रिया चक्रवर्ती को 6 अक्टूबर तक जेल में ही रहना होगा, 14 दिन फिर बढ़ी न्यायिक हिरासत

हमारी सहयोगी वेबसाइट ज़ी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक NCB की रडार में अब ये एक्टर आने वाले हैं.

1. दीपिका पादुकोण

2. श्रद्धा कपूर

3. सोनम कपूर

4. रनबीर कपूर

5. रितिक रोशन

6. टाइगर श्रॉफ

7. जैकलीन फर्नांडिस Also Read - Bigg Boss 14: F.I.R की कविता कौशिक को है मां बनने से ऐतराज़, अब बिग बॉस में करेंगी धांसू एंट्री

वायरल हो रही व्हाट्सऐप चैट के मुताबिक दीपिका ड्रग्स के बारे में करिश्मा से बात करती हैं.

दीपिका- क्या तुम्हारे पास माल है?

करिश्मा- हां है लेकिन मैं बांद्रा मं हूं.

दीपिका- हैश है ना?

करिश्मा- हैश नहीं गांजा है.

करिश्मा- मैं अमित से भिजवा सकती हूं.

दीपिका- यस, प्लीज.

करिश्मा- अमित लेकर जा रहा है.

दीपिका- हैश है ना?

करिश्मा- हैश नहीं गांजा है.

कंगना रनौत ने अप्रत्यक्ष रूप से दीपिका पर निशाना साधते हुए कहा कि अमीर स्टार किड्स अपने मैनेजर से पूछते है- माल है क्या?

नोट- सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे, ऐसे किसी भी व्हाट्सऐप चैट की सत्यता की पुष्टि इंडिया.कॉम नहीं करता है.