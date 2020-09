deepika padukone drugs named Twitter trends Maal Hai Kya in social media -ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण का नाम आने से सोशल मीडिया पर ये मुद्दा गर्मा गया है. दरअसल, एनसीबी के हाथ एक नया चैट लगा है जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, जया साहा की मैनेजर करिश्मा से बात करती हुई दिख रही हैं. दावा किया जा रहा है कि वे ड्रग्स के बारे में बात कर रही हैं. जया की व्हाट्सऐप चैट के मुताबिक चार लोगों के नाम सामने आ रहे हैं- DNSK (D- दीपिका पादुकोण, S- श्रद्धा कपूर, N- नम्रता शिरोडकर और K यानी करिश्मा) इनका नाम सामने आ रहा है. Also Read - Bigg Boss 14: F.I.R की कविता कौशिक को है मां बनने से ऐतराज़, अब बिग बॉस में करेंगी धांसू एंट्री

NCB के अधिकारियों की मानें तो जया साहा और करिश्मा के बीच भी कई चैट्स मिले हैं. जिसके बाद यूजर सोशल मीडिया पर दीपिका के मीम्स और कई जोक्स शेयर कर रहे हैं. Also Read - सुशांत मामला : NCB ने दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा को किया तलब, अब होंगे बड़े खुलासे!

Here’s the proof that @deepikapadukone takes drugs. @TimesNow @republic you claimed but I am giving proof as well. pic.twitter.com/qhT5otJJvr

— mthn (spy) 😎 (@Being_Humor) September 22, 2020