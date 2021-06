Neeti Mohan and Nihaar Pandya welcomed their first baby: फिल्म स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर के गाने ‘इश्क़ वाला लव’ से सुर्ख़ियों में आई सिंगर नीति मोहन (Neeti Mohan) ने 2 जून 2021 को बेटे को जन्म दिया है. नीति मां बन गई हैं और ये वक़्त उनकी ज़िंदगी का बेहद खास वक़्त है. पति निहार पांड्या (Nihaar Pandya) ने सोशल मीडिया के ज़रिए इस खबर को साझा की. निहार ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से एक बेहद रोमांटिक तस्वीर शेयर की और यह खुशखबरी दी. Also Read - Deepika Padukone कोविड पॉजेटिव! पिता अस्पताल में भर्ती, लोग जल्द ठीक होने की कर रहे हैं कामना

निहार ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- 'मेरी खूबसूरत पत्नी मुझे अपने छोटे लड़के को वह सब कुछ सिखाने का मौका दे रही है जो मेरे पिता ने मुझे सिखाया है. वह हर दिन मेरे जीवन में अधिक से अधिक प्यार फैलाती जा रही है. सबसे महत्वपूर्ण बात, नीति और हमारे नवजात शिशु दोनों स्वस्थ और ठीक हैं."

नीति ने सोशल मीडिया पर अपने बेबी बंप की तस्वीरें भी शेयर की थीं. सिंगर प्रेग्नेंसी के दौरान भी सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव थीं. बता दें कि दीपिका पादुकोण के एक्स बॉयफ्रेंड रहे निहार पांड्या ने सिंगर नीति मोहन से 2019 में शादी की थी. दीपिका और निहार शादी के पहले एक दूसरे को डेट कर चुके हैं.

खैर, अब दीपिका और निहार के रास्ते अलग हो चुके हैं और दोनों अपनी पर्सनल लाइफ में बेहद खुश हैं. नीति की बेबी शॉवर वाली फोटोज खूब वायरल हुई थीं.