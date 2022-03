Deepika Padukone First Meeting With SRK And How She Got The Film: बॉलीवुड की मस्तानी कहे या फिर लीला कहे, पिछले कुछ सालों में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने अपनी एक खास जगह बनाई है और उन्होंने हॉलीवुड में भी जमकर नाम कमाया है. बता दें कि दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्ट्रेस के तौर पर भी अपना नाम कमा चुकी हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone Debut) ने कैसे फिल्मों में डेब्यू किया है. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म ‘ओम शांति ओम’ (Om Shanti Om) से अपने करियर की शुरुआत करने वाली दीपिका को आज बॉलीवुड की सबसे दिग्गज अभिनेत्रियों में गिना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर उन्हें कैसे ये फिल्म मिली थी.Also Read - सामंथा बनीं साउथ की दूसरी सबसे महंगी एक्ट्रेस, Rashmika Mandanna को चटाई धूल....जानें नंबर कौन है 1 हीरोइन

मॉडलिंग से की थी करियर की शुरूआत

जैसा कि आप जानते हैं कि दीपिका ने अपने करियर की शुरूआत मॉडलिंग से की थी और वो फैशन डिजाइनर वैंडेल रॉड्रिक्स दीपिका को अच्छी तरह जानते थे. दीपिका की वैंडेल से मुलाकात तब हुई थी जब वह मुंबई आईं और उन्होंने एक वर्कशॉप जॉइन की और उन्होंने दो सालों तक मिलकर काम किया. वहीं वैंडेल ने दीपिका की मुलाकात कराई थी बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा से और इसी दौरान फराह खान अपनी नई फिल्म की एक्ट्रेस खोज रही थी और मलाइका ने ही दीपिका का नाम फराह को सुझाया था. Also Read - Oops Moment की शिकार हुई यामी गौतम, ड्रेस में हुईं अनकंफर्टेबल तो हुआ ऐसा हाल- Video

मुझे बिना ऑडिशन के मिली थी ये फिल्म

दीपिका ने खुलासा किया कि फिल्म की निर्देशक फराह खान ने ओम शांति ओम में शांतिप्रिया की भूमिका के लिए उनका कोई ऑडिशन नहीं लिया था, सीधे मुझे साइन कर लिया गया था. आज भी मैं सोचती हूं कि फराह खान ने ऐसे ही कैसे मुझे ले लिया था. साल 2007 में रिलीज हुई ये फिल्म दीपिका की डेब्यू फिल्म थी जो किस उस साल की हाइएस्ट ग्रॉसर फिल्म भी साबित हुई. Also Read - Chakda Xpress की Anushka Sharma ने की जबरदस्त बॉलिंग, क्लीन बोल्ड हुए विराट कोहली आउट!