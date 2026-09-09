रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने बेटी के दूसरे जन्मदिन पर कराया मैटरनिटी फोटोशूट, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप

Deepika Padukone Maternity Shoot: दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का छोटा सा परिवार अब बड़ा होने वाला है. इस कपल ने, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की खबर दी थी, अब कुछ खास ब्लैक-एंड-व्हाइट तस्वीरें शेयर की हैं क्योंकि वे फिर से माता-पिता बनने की तैयारी कर रहे हैं. ये तस्वीरें आज दुआ के दूसरे जन्मदिन पर आई हैं, जिससे परिवार की एक साथ वाली यह झलक और भी खास हो गई है.
रणवीर दीपिका ने दिखाई बेबी बंप की लुक
एक तस्वीर में, रणवीर दीपिका के पास खड़े हैं और धीरे से उनके बेबी बंप को पकड़े हुए हैं. जबकि दोनों मुस्कुराते हुए एक-दूसरे से माथा सटाए हुए हैं. दीपिका एक फिटेड लेस आउटफिट में नज़र आ रही हैं जिसमें उनका बढ़ता हुआ बेबी बंप साफ दिख रहा है, वहीं रणवीर सफेद शर्ट और ट्राउज़र में सिंपल लुक में हैं. कई तस्वीरों में रणवीर और दीपिका को दुआ के साथ देखा जा सकता है, वे उसके साथ खेल रहे हैं और परिवार के साथ सुकून भरे पल बिता रहे हैं.
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‘बेबी दुआ और हमारे दिल बड़े हो रहे हैं!’
एक फ़ोटो में रणवीर, दीपिका को प्यार से गले लगाते हुए दिख रहे हैं, जबकि दीपिका अपना बेबी बंप दिखा रही हैं. ये प्यारी तस्वीरें कपल के उस उत्साह को दिखाती हैं, जब वे अपने पहले बच्चे के स्वागत का इंतज़ार कर रहे हैं. इंस्टाग्राम पर ये तस्वीरें शेयर करते हुए रणवीर ने लिखा, ‘बेबी दुआ और हमारे दिल बड़े हो रहे हैं! आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद!’
पोस्ट पर जमकर मिल रहा है प्यार
इस पोस्ट पर फ़िल्म इंडस्ट्री में उनके दोस्तों और साथियों की तरफ़ से तुरंत प्रतिक्रियाएं आईं. रणवीर के साथ ‘धुरंधर’ में काम कर चुके कलाकार दानिश पंडोर ने कमेंट किया, ‘माशाअल्लाह, बहुत सुंदर’. सारा अर्जुन ने भी पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “सबसे प्यारी फ़ैमिली’. दुआ का जन्म 8 सितंबर, 2024 को हुआ था. इस कपल ने अपनी बेटी को ज़्यादातर लाइमलाइट से दूर ही रखा है.
2024 में अपनी बेटी दुआ का किया था वेलकम
दीपिका और रणवीर ने 2015 में गुपचुप तरीके से सगाई की थी. तीन साल बाद, 14 नवंबर 2018 को इटली के लेक कोमो में एक शानदार समारोह में दोनों ने शादी की थी, उनकी शादी में दीपिका की कोंकणी विरासत और रणवीर की सिंधी जड़ों, दोनों की झलक दिखाने वाली रस्में शामिल थीं. यह कपल 2024 में अपनी बेटी दुआ के जन्म के साथ पहली बार माता-पिता बना. बाद में दीपिका और रणवीर ने घोषणा की कि वे इस साल 19 अप्रैल को अपने दूसरे बच्चे के माता-पिता बनने वाले हैं. प्रोफ़ेशनल तौर पर, दीपिका ‘किंग’ फ़िल्म के साथ पर्दे पर वापसी करेंगी. सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही इस एक्शन फ़िल्म में शाहरुख़ ख़ान मुख्य भूमिका में हैं.
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