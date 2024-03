जामनगर एयरपोर्ट पर प्रेग्नेंट वाइफ दीपिका पादुकोण को भीड़ से बचाते दिखे रणवीर सिंह, Watch Video

Deepika Padukone and Ranveer Singh get mobbed: पैरेंट्स बनने जा रहे दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को अनंत अंबानी की वैडिंग सेरेमनी (Anant Ambani Wedding Ceremony) के लिए इनवाइट किया गया है. गुरुवार शाम, दोनों को को मुंबई और जामनगर के एयरपोर्ट पर देखा गया. जहां उन्हें भीड़ ने घेर लिया. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां वे प्रेग्नेंट वाइफ दीपिका (Pregnant Deepika Padukone) को भीड़ से बचाते दिखाई दे रहे हैं. अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री-वैडिंग फंक्शन के लिए व्हाइट आउटफिट में पहुंचे दोनों काफी खूबसूरत लग रहे थे.

जैसे ही दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जामनगर पहुंचे, फैंस ने उन्हें फोटोज़ और सेल्फी क्लिक करवाने के लिए घेर लिया. वीडियो में देखें कि किस तरह रणवीर, दीपिका का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी कार तक ले जाने में मदद कर रहे हैं. यहां तक ​​कि रणवीर ने दीपिका को इस सिचुएशन से बचाने के लिए अपनी बाहों का घेरा बना लिया ताकि लोग दीपिका के करीब न पहुंच सके. इन सब परेशानियों के बावजूद रणवीर काफी खुश दिखाई दे रहे थे. उन्होंने फैंस को मुस्कुरा कर विश किया और वेव भी किया. एक्टर्स के साथ सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद थे जो भीड़ को करीब आने से रोक रहे थे.

#WATCH | Gujarat | Bollywood couple Deepika Padukone and Ranveer Singh arrive in Jamnagar for the three-day pre-wedding celebrations of Anant Ambani and Radhika Merchant. pic.twitter.com/D9QQ8KXEZs

— ANI (@ANI) February 29, 2024