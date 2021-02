Deepika Padukone Fan Tried To Snatch The Bag From Actress Viral Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) हाल ही में मुंबई में स्पॉट की गई थी जहां पर वो डिनर करने गई थी, इस दौरान वो भीड़ की शिकार हो गई. दरअसल दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) को बीतेरोज मुंबई में स्पॉट किया गया है, हालांकि इस दौरान एक्ट्रेस बेहद परेशान नजर आई. दरअसल दीपिका (Deepika Padukone) का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह भीड़ के घिरी हुई दिखाई दे रही हैं. घबराई हुईं वह आगे तो बढ़ रही हैं. Also Read - Tv Actress Subuhii Joshii ने कहा कुछ भी कर लो, कितना भी दुखी हो लो... लेकिन ये काम मत करो

दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) रेस्टोरेंट में डिनर के लिए पहुंचीं. दीपिका (Deepika Padukone) को आउटलेट से बाहर निकलता देख उनके फैंस ने उन्हें घेर लिया और वहां पर कुछ महिलाएं भी आ गई जो टीशू बेचने वालों ने उन्हें घेर लिया. वहीं इस दौरान एक्ट्रेस का हैंडबैग भी फंस गया और वीडियो में देखकर लग रहा है कोई छीनने की कोशिश कर रहा है.