Deepika Padukone Trolled For Her Dress: ब्‍लॉकबस्‍टर फिल्‍म ‘ओम शांति ओम’ से अपना बॉलीवुड सफर शुरू करने वाली एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्ख़ियों में रहती हैं. अपने हुस्न और अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों में बसने वाली दीपिका अपने फैशन सेंस की वजह से भी लाइमलाइट में रहती हैं. इस बार दीपिका अपने एयरपोर्ट लुक की वजह (Deepika Padukone Airport Look) से खबरों में आ गई हैं. दरअसल दीपिका ने जो ड्रेस पहना है उसकी वजह से वो सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल (Deepika Padukone Trolled) हो रही हैं मगर इसकी कीमत आपको हैरान कर देगी. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और दीपिका दोनों अपने स्टाइल को लेकर खूब एक्सपिरेमेंट करते हैं मगर इस बार दीपिका का फैशन सेंस लोगों को समझ नहीं आया.Also Read - Inside Edge 3: Vivek Oberoi का नहीं बिगड़ेगा इस बार भी कुछ? Cricket Politics के गंदे खेल में सनेगे सारे

दीपिका पादुकोण को बीते सोमवार को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान वो ओवरसाइज ब्लू प्रिंटेड डेनिम जैकेट और लाइट ब्लू हील्स के साथ व्हाइट कलर के मोजे में नजर आईं. इन तस्वीरों को देखकर लोगों ने दीपिका के फैशन और स्टाइल की समझ पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है. लोग जमकर दीपिका को ट्रोल कर रहे हैं.

अपने इस स्टाइल के लिए भले ही दीपिका को ट्रोलर्स का सामना करना पड़ रहा है मगर उनकी इस ओवरसाइज़ डेनिम जैकेट की कीमत जानकर (Deepika Padukone Jacket Price) आपके भी होश जाएंगे. दीपिका पादुकोण के इस डेनिम जैकेट की कीमत है 59,500 यूरो. एक फैशन साइट के मुताबिक इसकी कीमत भारतीय रुपए में है 50 लाख, 44 हजार, 112 रुपए.

दीपिका के कपड़ों के साथ उनके फुटवियर का भी मज़ाक उड़ाया जा रहा है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- ‘रणवीर के कपड़े पहन लिए क्या दीदी?’ तो दूसरे यूजर ने उनके इस फैशन को डिजास्टर भी बता दिया. दीपिका यूं तो एयरपोर्ट पर कैज़ुअल लुक ही कैरी करती हैं मगर इस बार उनके इस लुक ने उन्हें लाइमलाइट में ला दिया.