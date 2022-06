Deepika Padukone Hospitalized: बॉलीवुड दीपिका पादुकोण की हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग के दौरान तबीयत खराब हो गई. जिसके बाद उन्हें अस्पताल जे जाया गया. वे अगली फिल्म Project K की शूटिंग कर रही हैं. इस फिल्म में साउथ के सुपरस्टार प्रभास के साथ नज़र आने वाली हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने दिल की धड़कनें बढ़ने की शिकायत की. जिसके बाद उनका अस्पताल में चेकअप किया गया. कहा जा रहा है कि वे अब ठीक हैं और उन्होंने मुंबई के लिए फ्लाइट ले ली है. हालांकि आधारिक रूप से अभी उनकी टीम की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है.Also Read - बचपन में बेकार और निकम्मी थीं Shilpa Shetty, मां ये काम देखते ही चिल्लाने लगी थीं

#DeepikaPadukone is now perfectly fine and back to the sets of #ProjectK.

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) June 14, 2022