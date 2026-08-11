नो ब्रेक फॉर दीपिका! प्रेग्नेंसी में भी कर रहीं अल्लू अर्जुन की 'राका' की शूटिंग- दिखाया गजब का कमिटमेंट

Deepika Padukone Shooting For Allu Arjun Raaka: एटली की 'राका' को भारतीय सिनेमा की आने वाली सबसे बड़ी और शानदार फ़िल्मों में से एक माना जा रहा है.

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Deepika Padukone Shooting For Allu Arjun Raaka: दीपिका पादुकोण, जो रणवीर सिंह के साथ अपने दूसरे बच्चे का रही हैं, इस दौरान अल्लू अर्जुन के साथ ‘राका’ की शूटिंग में बिज़ी हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रेग्नेंसी के आठवें महीने में होने के बावजूद, डिलीवरी की तारीख पास आने पर भी एक्ट्रेस काम कर रही हैं. दूसरे बच्चे के जन्म के लिए ब्रेक लेने से पहले प्रोडक्शन टीम उनके हिस्से की शूटिंग पूरी करने की कोशिश कर रही है और एक्ट्रेस सेट पर ही मौजूद हैं.

आठ महीने की प्रेग्नेंट हैं लेकिन लगातार कर रही हैं काम

प्रोडक्शन से जुड़े एक सूत्र ने फिल्मफेयर को बताया, ‘आठ महीने की प्रेग्नेंट होने और जल्द ही डिलीवरी होने वाली होने के बावजूद, दीपिका पादुकोण अभी भी ‘राका’ की शूटिंग कर रही हैं. वह सितंबर में अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने से पहले फिल्म की शूटिंग पूरी करने पर ध्यान दे रही हैं. वह सेट पर ही रहती हैं और ज़रूरत पड़ने पर देर रात तक काम भी करती हैं. क्रू और टीम के लोग उनकी इस लगन से बहुत प्रभावित हैं.’

‘राका’ के लिए लगभग हर दिन शूटिंग कर रही थीं

आपको ये ताज़ा अपडेट उन पिछली रिपोर्ट्स के बाद आया है जिनमें फिल्म के मुश्किल शेड्यूल के प्रति दीपिका के कमिटमेंट पर ज़ोर दिया गया था. इससे पहले, एक और रिपोर्ट में बताया गया था कि सात महीने की प्रेग्नेंट होने के बावजूद, एक्ट्रेस ‘राका’ के लिए लगभग हर दिन शूटिंग कर रही थीं, जिसमें ज़बरदस्त एक्शन सीन की शूटिंग भी शामिल थी और उन्होंने फिल्म की ज़रूरतों को पूरा करना जारी रखा, जबकि प्रोडक्शन टीम उनके मैटरनिटी ब्रेक से पहले शेड्यूल को पूरा करने की कोशिश कर रही थी.

एटली की ‘राका’ 2027 में आएगी

अब, डिलीवरी की तारीख़ नज़दीक आने के साथ ही, दीपिका शूटिंग के आखिरी दौर में हैं. खबरों के मुताबिक, ‘राका’ (Raaka) की टीम उनके काम के प्रति समर्पण से बहुत प्रभावित है, खासकर इसलिए क्योंकि वह एक तरफ़ मुश्किल प्रोडक्शन का काम संभाल रही हैं और दूसरी तरफ़ फिर से मां बनने की तैयारी भी कर रही हैं. एटली की ‘राका’ को भारतीय सिनेमा की आने वाली सबसे बड़ी और शानदार फ़िल्मों में से एक माना जा रहा है. ल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण के अलावा, ख़बरों के मुताबिक इस फ़िल्म में रश्मिका मंदाना, जाह्नवी कपूर और मृणाल ठाकुर भी अहम भूमिकाओं में नज़र आएंगी. यह फ़िल्म साइंस-फ़िक्शन और फ़ैंटेसी की दुनिया को दिखाती है, जिसमें बड़े पैमाने पर एक्शन और एक महत्वाकांक्षी विज़न है; 2027 में रिलीज़ होने से पहले ही इसे लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है.