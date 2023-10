Hindi Entertainment Hindi

Deepika Padukone Joins Rohit Shetty Film Singham Again Team As A Shakti Shetty First Look Viral

Singham Again से Deepika Padukone का 'शक्ति शेट्टी' लुक रिवील, एक्शन में दिखी एक्ट्रेस

Deepika Padukone Singham Again First Look: दीपिका पादुकोण ने अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का पहला पोस्टर शेयर किया है, जिसमें वो एक्शन लुक में दिख रही हैं.

Deepika Padukone Singham Again First Look: रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) के कॉप यूनिवर्स की पांचवी फिल्म सिंघम अगेन की शूटिंग (Singham Again) शुरू हो चुकी है. इस फिल्म के लिए फैंस बेताब बैठे हैं. ऐसे में मेकर्स ने अब लोगों की एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ा दी है. अब फिल्म से लेडी सिंघम का लुक रिवील कर दिया गया है. जी हां, अब रोहित शेट्टी ने सोशल मीडिया पर लेडी सिंघम के रूप में बॉलीवुड एक्ट्रेस Deepika Padukone का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी कर दिया है. दीपिका का एक खौफनाक अवतार देखने को मिल रहा है. अब दीपिका को लेडी सिंघम के अंदाज़ में देखकर आपके भी दिलों की धड़कने बढ़ जाएंगी.

Trending Now

नवरात्रि पर दीपिका का लुक

नवरात्रि 2023 के पहले दिन का जश्न सभी मना रहे हैं. वहीं दीपिका पादुकोण ने भी अपने फैंस के इस जश्न को दोगुना करते हुए अपकमिंग एक्शन फिल्म सिंघम अगेन में अपने लुक की झलक फैंस को दिखा दी है, जिसका पोस्टर देख पति रणवीर सिंह ने कमेंट किया है. वहीं फैंस भी जमकर फायर और हार्ट इमोजी शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं.

You may like to read

पुलिस की वर्दी में दीपिका

दीपिका पादुकोण ने दो तस्वीरें एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर शेयर की है, जिसमें पुलिस की वर्दी पहने दीपिका पादुकोण मुजरिम के मुंह में बंदूक लगाए दिख रही हैं. इसमें एक्ट्रेस के चेहरे पर जबरदस्त एक्सप्रेशन है. वहीं बैकग्राउंड में कई लोग लेटे हुए दिख रहे हैं. जबकि आग लगी हुई दिख रही है. दूसरी फोटो में बंदूक लिए पुलिस की वर्दी में दीपिका कैमरे को पोज देते हुए नजर आ रही हैं. रणवीर सिंह से लेकर आलिया भट्ट तक ने दीपिका के इस लुक की तारीफ की है.

View this post on Instagram A post shared by दीपिका पादुकोण (@deepikapadukone)

चंडालिका रूप में दीपिका

इन तस्वीरों में पुलिस की वर्दी पहने हुए एक्ट्रेस का चंडालिका रूप देखेन को मिल रहा है. वहीं फैंस को दीपिका का यह अवतार खूब पसंद आ रहा है. लोग उनके इस लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं. इस पोस्ट को शेयर करते हुए दीपिका पादुकोण ने कैप्शन में लिखा, शक्ति शेट्टी से मिलवा रही हूं… सिंघम अगेन. इसके साथ उन्होंने रोहित शेट्टी और फिल्म के निर्माता को टैग किया है. पोस्ट को शेयर करते ही एक्ट्रेस के पति रणवीर सिंह ने कमेंट में लिखा, आग लगा दी और ढेर सारे फायर इमोजी शेयर की है. वहीं फैंस ने फायर और पार्ट इमोजी से कमेंट सेक्शन भर दिया है. पूजा हेगड़े ने कमेंट कर लिखा, ‘Shetttttttttyyy powerrrrr’ शमिता शेट्टी के कहा, Woohoooo! Super hot!’ वहीं, एक फैन ने लिखा, ‘यह एक धमाका होने वाला है.’ तो कोई बोला, ‘मैं इंतजार कर रहा हूं सर, फायर लग जाएगी सर।’ अब कुछ ऐसा ही रिस्पांस सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है.

अगले साल आएगी सिंघम

बता दें, रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन 15 अगस्त 2024 तक रिलीज होने की उम्मीद है. वहीं इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, करीना कपूर खान, अक्षय कुमार और विक्की कौशल के होने की बात कही जा रही है. गौरतलब है कि यह साल 2011 में आई सिंघम की तीसरी किस्त है.

RECOMMENDED STORIES