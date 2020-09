दीपिका पादुकोण का नाम ड्रग लिंक में सामने आने पर कंगना रनौत ने उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि डिप्रेशन, ड्रग का सेवन करने का ही परिणाम है. कंगना ने हैशटैग में उनके नाम का इस्तेमाल करते हुए दीपिका पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया, “रिपीट आफ्टर मी, कि ड्रिपेशन नशीली दवाओं के दुरुपयोग का परिणाम है. तथाकथित उच्च समाज के रईस स्टार बच्चे जो क्लासी होने और अच्छी परवरिश मिलने का दावा करते हैं, वे अपने मैनेजर से पूछते हैं कि माल है क्या?” Also Read - सारा अली खान जमकर करती हैं पार्टी एन्जॉय, जाम छलकाती हुईं कई तस्वीरें हो रही हैं वायरल

सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के ठीक एक दिन बाद 15 जून को दीपिका ने अपने सत्यापित खाते से ट्वीट किया था, "रिपीट आफ्टर मी कि अवसाद एक बीमारी है."

Narcoterrorism which is being unleashed upon us by vested interests within our nation and neighbouring countries to destroy our young population and systematically ruin our future, is one of the biggest challenges that we face today. R we ready to take it head on? #Narcoterrorism

