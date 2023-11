Deepika Padukone के अफेयर्स का बनाया गया मजाक, BHU के एनुअल फेस्ट में दिखी डेटिंग हिस्ट्री

Deepika Padukone Past Relationship: कॉफी विद करण 8 के पहले एपिसोड में दीपिका पादुकोण अपने हसबैंड और एक्टर रणवीर सिंह के साथ पहुंची थीं औऱ दौरान दीपिका ने अपने औऱ रणवीर से रिश्ते पर कुछ ऐसी बातें कही थी जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. दीपिका ने कहा था कि रणवीर से कमिटेड होने से पहले वो एक-दो और लोगों से बातचीत कर रही थीं। इसके बाद से सोशल मीडिया पर उनके पुराने अफेयर्स को लोगों ने कुरेदना शुरू कर दिया था और अब इससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो बनारस हिंदू विश्विद्यालय तके एनुअल फेस्ट का है. कहा जा रहा है कि इस फेस्ट में दीपिका के अफेयर्स और पर्सनल लाइफ पर एक नाटक दिखाया गया, जिसमें उनके सभी बॉयफ्रेंड का लाइफ में आना और जाना शामिल था. ट्वीटर से लेकर इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लोग शर्मनाक बता रहे हैं. लोगों का कहना है कि इस तरह से किसी की पर्शनल लाइफ को नहीं उछाला जा सकता.

This is BHU , Varanasi Uttar Pradesh

They organised a drama to show the past of Deepika Padukone and how she dated many guys in past.

This is the lowest and cheapest thing that someone can do. pic.twitter.com/USPh84sEZ6

— RheA (@rheahhh_) November 8, 2023