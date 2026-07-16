Fact Check: क्या दीपिका पादुकोण ने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का किया समर्थन, जानें क्या है सच

Deepika Padukone Supports Sonam Wangchuk Hunger Strike: इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी वायरल हो रही है जिसमें दावा किया गया है कि दीपिका पादुकोण ने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का समर्थन किया है

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Published: July 16, 2026, 7:08 AM IST
Fact Check: क्या दीपिका पादुकोण ने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का किया समर्थन, जानें क्या है सच

Deepika Padukone Supports Sonam Wangchuk Hunger Strike: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) और Reddit पर एक स्क्रीनशॉट तेज़ी से फैल रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की है. स्क्रीनशॉट में यह भी दावा किया गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है, लेकिन बाद में उन्होंने ये पोस्ट हटा दिया. ऐसे में जैसे ही यह स्क्रीनशॉट वायरल हुआ, सोशल मीडिया यूज़र्स इसकी सच्चाई को लेकर बंटे हुए नज़र आए.

दीपिका पादुकोण ने किया सोनम वांगचुक का समर्थन?

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वायरल हो रही फोटो में कथित तौर पर दीपिका की एक इंस्टाग्राम स्टोरी दिख रही है, जिसमें उन्होंने सोनम वांगचुक की एक पोस्ट को इस कैप्शन के साथ री-शेयर किया है इसमें लिखा है ‘वो भूख हड़ताल पर हैं हम बस स्क्रॉल कर रहे हैं’. इसमें दावा किया गया है कि उन्होंने लिखा, ‘इस बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? हम लोकतंत्र के सबसे बुरे दौर से गुज़र रहे हैं और भले ही किसी नाकाम नेता को महान दिखाने के लिए कितनी भी फ़िल्में क्यों न बना ली जाएं, असलियत नहीं बदलती.’

क्या इंस्टाग्राम स्टोरी का है सच

दीपिका पादुकोण के इंस्टाग्राम अकाउंट की जांच करने पर ऐसी कोई स्टोरी नहीं मिली है. चूंकि इंस्टाग्राम स्टोरीज़ 24 घंटे बाद गायब हो जाती हैं (जब तक कि उन्हें ‘हाइलाइट्स’ के तौर पर सेव न किया गया हो) और लोग जब चाहें उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं. इसलिए सिर्फ़ उनकी प्रोफ़ाइल के आधार पर यह पुष्टि करना संभव नहीं है कि वह पोस्ट कभी पब्लिश की गई थी या नहीं. वहीं स्क्रीनशॉट में डिजिटल बदलाव के संकेत मिलते हैं और भरोसेमंद रिपोर्ट्स से पुष्टि होती है कि ऐसी कोई पोस्ट कभी थी ही नहीं. इस खबर को लिखे जाने तक, दीपिका पादुकोण ने वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट की सच्चाई की न तो पुष्टि की है और न ही उसे नकारा है

बॉलीवुड ने सोनम वांगचुक को दिया अपना समर्थन

फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने सोनम वांगचुक के लिए खुलकर समर्थन ज़ाहिर किया है, जो लंबे समय से भूख हड़ताल पर हैं. सोनी राज़दान, ज़ीनत अमान, वीर दास, मुनव्वर फ़ारूक़ी, अनुराग कश्यप, काम्या पंजाबी, अभय देओल, रुबीना दिलैक और आयशा ख़ान जैसी हस्तियों ने उनकी सेहत को लेकर चिंता जताते हुए उनसे अपना अनशन खत्म करने की अपील की है. स्वरा भास्कर और कॉमेडियन कुणाल कामरा ने भी अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए दिल्ली के जंतर-मंतर पर वांगचुक का दौरा किया

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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