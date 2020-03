नई दिल्ली: कोरोना वायरस को फैसले से रोकने के लिए, इन दिनों सभी बॉलीवुड सेलेब्स लोगों से अपील कर रहे हैं कि वह घर पर ही रहे और सेफ रहें. इसके अलावा सेलेब्स सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर लोगों को यह भी दिखा रहे हैं कि सेल्फ-आइसोलेशन के दौरान लोग खुद को कैसे बिजी रख सकते हैं. कुछ सेलेब्स अपनी वर्क आउट की वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं तो कुछ अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं. वही, कुछ सेलेब्स इन दिनों घर का काम कर खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादिकोण भी इन दिनों इंस्टाग्राम पर एपिसोड में अपनी इंस्टा स्टोरी डाल लोगों को बता रही हैं कि वह किस तरह इन दिनों प्रोडक्टिव काम कर रही हैं. दीपिका के चार एपिसोड पहले ही आ चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने अपना पांचवा एपिसोड कैंसिल कर दिया है. दीपिका का मानना है कि कैटरीना ने उनका आइडिया चुरा लिया है.

कैटरीना कैफ के बर्तन धोने वाले वीडियो पर रिपोस्ट करते हुए दीपिका ने लिखा, आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि सीजन 1 एपिसोड 5 कैंसिल हो गया है क्योंकि कैटरीना कैफ ने मेरा आइडिया चुरा लिया है. ( “I regret to inform you that Season 1: Episode 5 stands cancelled because @katrinakaif stole my idea!Hmmff!!! #PlagiarismInTheTimeOfCovid19”) दीपिका के पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए कैटरीना ने लिखा, ‘हाहाहाहा… मेरी हाउस स्टाफ रुपाली से मुझे ये अधिकार मिला है. स्टे सेफ… लव यू दोस्तो.’

वहीं, इन सब के बीच अर्जुन कपूर यह जानने के इच्छुक हैं कि दीपिका मीठे में क्या बनाने वाली हैं. उन्होंने दीपिका के पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, ‘क्या हम देख सकते हैं कि आप आइसोलेशन के दौरान घर पर मीठे में क्या बनाने वाली हैं.’