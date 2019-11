दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की आज (14 नवंबर) को शादी की पहली सालगिरह है. आज ही के दिन दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हुए थे. इस कपल को बॉलीवुड का अच्छा जोड़ा माना जाता है. दोनों ही अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और एक दूसरे की तस्वीरों पर कमेंट करते रहते हैं. दोनों के रिश्तों की ताज़गी ही है जो इन्हें हमेशा महकाए रखती है. अपनी अदाकारी का लोहा मनवा चुके हैं. दोनों की प्यार की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है, जितनी दमदार दोनों की एक्टिंग है.

इस मौके पर दीपिका ने एक इंटरव्यू में बताया कि शादी से पहले दोनों ही अपने कामों में काफी बिजी रहते थे. बहुत मुश्किल से कुछ ही वक्त साथ बिताने के लिए मिल पाता था. इसलिए हमने मिलकर सोचा क्यों ना शादी के बाद ही कुछ चीजों को अपनाकर इस रिश्ते को और खूबसूरत बनाया जाए. दीपिका ने कहा- हम दोनों ही ट्रेडिशनल हैं फिर शादी के बाद एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा. शादी करना हमारा अच्छा फैसला था.

Deepika Padukone and Ranveer Singh during their wedding festivities (Photo Courtesy: Instagram-@deepikapadukone)

बता दें, रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण पर शुरू से ही फ़िदा थे. रणवीर सिंह ने पहली बार एक अवॉर्ड शो में दीपिका को पहली बार देखा. इसके बाद वह दिल दे बैठे. दोनों में नजदीकियां 2012 में संजय लीला भसांली की फिल्म गोलियों की रासलीलारामलीला के सेट पर बढ़ीं.

दोनों एक दूसरे में इतने खोए थे कि दोनों एक सीन कर रहे थे. शॉट पूरा हो गया था. डायरेक्टर ने कट भी बोल दिया, इसके बाद भी दोनों एक दूसरे को काफी देर तक किस करते रहे थे. ये देख सभी सन्न रह गए थे.इसके बाद रणवीर और दीपिका ने 14 नवंबर 2018 को इटली के लेक कोमो में कोंकणी और सिंधि रीति रिवाज से शादी कर ली.

