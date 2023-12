दीपिका पादुकोण ने वेंकटेश्वर मंदिर में की पूजा, फैंस बोले 'लगता है फिल्म आने वाली है..'- Video

Deepika Padukone At Venkateshwara Temple: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी फिल्म फाइटर को लेकर खासी चर्चा में है. इस फिल्म में दीपिका पहली बार वर्दी पहने नजर आएंगी और साथ ही ये पहला मौक होगा जब वो ऋतिक रोशन केसाथ पर्दे पर नजर आएंगी. इसी दौरान दीपिका पादुकोण गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर की पूजा करने के लिए तिरुमाला पहुंची जहां उनके साथ उनकी छोटी बहन औऱ गोल्फर अनिशा पादुकोण भी पहुंची थी. इस दौरान दोनों से जुड़े वीडियो और फोटो जमकर वायरल हो रहे हैं जो फैंस को पंसद तो आ रहा है लेकिन कुछ लोगों ने इस दौरान एक्ट्रेस को ट्रोल भी करना शुरू कर दिया है.

ANI ने अपने एक्स वाले सोशल मीडिया अकाउंट पर दीपिका के वेंकेटेश्वर मंदिर में पूजा करने का वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में दीपिका ने ब्लैक हुडी पहनी हुई है और साथ है पैंट में बेहद सिंपल लुक में नजर आ रही हैं औऱ साथ ही उन्होंने शोल्डर पर एक ब्लैक स्लिंग भी देखा था सकता है. वहीं उनकी पहली अनीशा ने भी बहन ने भी बहन की तरह ही बेहद कैजुअल लुक अपनाया हुआ है और वो भी ऑरेज कलर की हुडी और ब्लैक पैंट में दिख रही हैं और बहन के संग चलती हुई नजर आ रही हैं. इस दौरान दीपिका औऱ अनीशा केवल मंदिर के परिसर में चल रही हैं औऱ किसी तरह की बाचतीच नहीं कर रही हैं.

#WATCH | Andhra Pradesh | Actor Deepika Padukone arrived at Tirumala this evening, to offer prayers to Lord Venkateswara. Her sister and professional golfer Anisha Padukone was also with her. pic.twitter.com/o1x6g9dLG5

— ANI (@ANI) December 14, 2023