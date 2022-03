शाहरुख खान ( Shah rukh Khan) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) स्टारर फिल्म पठान की शूटिंग स्पेन में चल रही है. सिद्धार्थ आनंद (Siddharth Anand) इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं. जॉन अब्राहम (John Abraham) ने भी अपने अभिनय में जी-जान लगा दी है. फैंस को शाहरुख की इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है. एक के बाद एक लीक हो रही इस फिल्म की तस्वीरों में दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है. हाल ही में सेट से एक और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें दीपिका पादुकोण बालकनी में खड़ी हैं साथ में शाहरुख खान भी हैं जो सिगरेट पीते हुए नज़र आ रहे हैं.Also Read - अभिनेत्री Seerat Kapoor के घर आया नया मेहमान, कुछ इस तरह किया अनोखे दोस्त का स्वागत

दीपिका अपनी मिडिल फिंगर दिखा रही हैं. पपराजी का अनुमान है कि वे ऐसा करके 'पठान' के सेट से हुई लीक तस्वीरों पर गुस्सा दिखा रही हैं.

बता दें, शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) फिल्म 'पठान' (Pathaan) की शूटिंग के लिए कुछ समय पहले स्पेन के लिए रवाना हुए थे और अब वहां से जुड़ी कुछ कमाल की तस्वीरें औऱ वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं.

Behind the scenes video of Dubai Presents Shah Rukh Khan in Dubai ❤️ #ShahRukhKhan pic.twitter.com/Uq2AJX4MkR

— Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) March 15, 2022