Gehraiyaan Teaser: दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) अनन्या पांडे (Ananya Pandey) और सिद्धांत स्टारर ( Siddhant Chaturvedi) फिल्म निर्माता शकुन बत्रा (Shakun Batra) की आने वाली फिल्म का टाइटल 'गहराइयां' (Gehraiyaan) रखा गया है. दीपिका पादुकोण, सिद्धांत चतुवेर्दी और अनन्या पांडे अभिनीत यह फिल्म 25 जनवरी को डिजिटल रूप से रिलीज होगी. सुपरहिट 'कपूर एंड संस' के बाद निर्देशक की कुर्सी पर वापस आई बत्रा ने कहा कि मेरे लिए 'गहराइयां' सिर्फ एक फिल्म नहीं है. यह मानवीय रिश्तों की पेचीदगियों की यात्रा है, यह एक आईना है. आधुनिक वयस्क संबंधों में, हम भावनाओं के चक्रव्यूह से कैसे गुजरते हैं और कैसे प्रत्येक कदम, प्रत्येक निर्णय हम अपने जीवन और अपने आसपास के लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं.

अमेजॅन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली 'गहराइयां' में धैर्य करवा, नसीरुद्दीन शाह और रजत कपूर भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं.

Get ready to dive 20m love, 50m emotions, and 60m complexities deep. #GehraiyaanOnPrime, world premiere, Jan 25.

_______@karanjohar @apoorvamehta18 @shakunbatra @andhareajit @deepikapadukone @SiddhantChturvD @ananyapandayy #DhairyaKarwa @AyeshaDeVitre #SumitRoy #YashSahai pic.twitter.com/JIQzYtiq94

— Dharma Productions (@DharmaMovies) December 20, 2021