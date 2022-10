Deepika Padukone On Ranveer Singh: दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और रणवीर सिंह (Ranvee Singh) बॉलीवुड के पावर कपल के तौर पर जानें जाते हैं और दोनों ने अपने प्यार की ताकत से कई बार फैंस का दिल जीता है. कुछ वक्त से दोनों के अलग होने की खबरें उड़ रही थीं. जाहिर तौर पर ये खबर हर किसी के लिये शॉकिंग थी, लेकिन इन अफवाहों को सिर-पैर नहीं था और ये उसी वक्त फैंस को भी समझ आ गया था. निराश होने की ज हालांकि इस जोड़ी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इन अफवाहों को दूर कर दिया था. अब दीपिका ने पहली बार रणवीर से अलगाव वाली अफवाह पर चुप्पी तोड़ी है, जिसे सुनकर दीपवीर फैंस खुश हो जाएंगे.Also Read - Bigg Boss 16: शालीन ने सौंदर्या के इनर गारमेंट्स पर कही गंदी बात, गौतम ने कहा 'उनके इरादे सही नहीं'

रणवीर के बारे में दीपिका ने कही ये बात

दीपिका पादुकोण ने पूर्व अभिनेत्री मेघन मार्कल, डचेस ऑफ ससेक्स के साथ एक विशेष पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है और दौरान उन्होंने अपने पति रणवीर सिंह पर खुलकर अपनी बातें रखी हैं. टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, दीपिका पादुकोण ने पॉडकास्ट पर रणवीर के बारे में बताया और यहां तक कहा कि उनके वापस आने पर उन्हें देखकर खुशी होगी. दीपिका ने अपने इंटरव्यू मं कहा ‘मेरे पति एक हफ्ते के लिए एक संगीत समारोह में थे और वह अभी वापस आए हैं. वह मेरा चेहरा देखकर खुश होंगे’. Also Read - 'CID' की इंस्पेक्टर ने ब्रालेस होकर बाथरूम से शेयर की प्राइवेट तस्वीरें, वायरल हो रही हैं बोल्ड तस्वीर

हम दोनों ही अपने काम में व्यस्त हैं

टाइम्स नाउ डॉट कॉम के मुताबिक, मेघन मार्कल को दिये इंटरव्यू में दीपिका ने कहा कि वो पिछले कुछ समय से काम में काफी बिजी चल रही थीं. हाल ही में खबर आई थी कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. यह एक वायरल ट्वीट के बाद शुरू हुआ जिसमें दावा किया गया था कि दोनों की शादी में दरार आ गई है. हालांकि रणवीर ने संकेत दिया कि फिक्की फ्रेम्स फास्ट ट्रैक इवेंट में भाग लेने के बाद ऐसी खबरें केवल अफवाहें थीं. उन्होंने कहा, “टचवुड… हम मिले और 2012 में डेटिंग शुरू की… इसलिए 2022 में मुझे और दीपिका को दस साल हो गए हैं’. Also Read - Four More Shots Please Trailer: ट्रिपल गर्ल गैंग की मस्ती, होगा फुल टू एंटरटेनमेंट