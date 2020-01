बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों पर हुए हमले के बाद छात्रों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए मंगलवार को जेएनयू पहुंची लेकिन उन्होंने वहां लोगों से कोई बात नहीं की. दीपिका के किसी से बात नहीं करने पर जेएनयूएसयू छात्र नेता आइशी घोष ने टिप्पणी की कि जब आपकी एक हस्ती है तो आपको बोलना चाहिए. इस दौरान छात्रनेता कन्हैया कुमार ‘जय भीम’ और ‘आवाज दो हम एक है’ जैसे नारे लगाते नजर आए.

दीपिका का जेनयू में इस कदर जाना कुछ लोगों को पसंद नहीं आया. दीपिका को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी किया गया. सपोर्ट दीपिका से लेकर बॉयकॉट छपाक तक ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं और इस लड़ाई में नेताओं से लेकर बॉलीवुड सितारे सब उतर आए हैं.सवाल ये भी उठने लगा है कि जेनयू में ट्रोल हुईं दीपिका का उनकी फिल्म छपाक की कलेक्शन पर क्या असर पड़ेगा. इसमें कोई संदेह नहीं है कि दीपिका को जेनयू जाकर पब्लिसिटी तो मिली ही है. इसी वजह से उनकी फिल्म चर्चा में भी आएगी. लेकिन इसका कलेक्शन पर असर पड़ सकता है.

वहीं जेएनयू छात्र नेता रहे कन्हैया कुमार दीपिका का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि हो सकता है आज आपको ट्रोल का सामना करना पड़े लेकिन आपके साहस के लिए आपको इतिहास याद रखेगा.

Delhi: Deepika Padukone joins students at Jawaharlal Nehru University, during their protest against #JNUViolence. pic.twitter.com/9P6IMzs0AS

— ANI (@ANI) 7 January 2020