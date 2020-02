बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण आगामी फिल्म ’83’ को लेकर किए गए एक ट्वीट के कारण आलोचना की शिकार हो गईं. ट्वीट में उन्होंने फिल्म में अपने किरदार के बारे में लिखा है. अभिनेत्री ने अपने किरदार रोमी देव को लेकर 19 फरवरी को ट्वीट किया था. इसमें उन्होंने एक पोस्ट भी लिखा था, जो शायद लोगों को थोड़ा पसंद नहीं आया.

दीपिका ने लिखा, “खेल के इतिहास के प्रतिष्ठित क्षणों में से एक पर बनी फिल्म में एक छोटा किरदार निभाना भी सम्मान की बात है.”

कैप्शन में अभिनेत्री ने आगे लिखा, “मैंने अपनी मां में पति के पेशेवर और व्यक्तिगत सफलता के लिए एक पत्नी के तौर पर उनकी भूमिका को बहुत करीब से देखा है और मेरे लिए 83 हर उस महिला के लिए है जो अपने सपनों के आगे पति के सपनों को रखती है.”

“To play a small part in a film that captures one of the most iconic moments in sporting history has been an absolute honour!83 for me is an ode to every woman who puts her husband’s dream before her own…” #ThisIs83 pic.twitter.com/JHTjQE8KC3

— Deepika Padukone (@deepikapadukone) February 19, 2020