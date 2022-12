दीपिका पादुकोण पर भारी पड़ रहा है 'बेशरम रंग', 'भगवा रंग' की बिकनी से आहत हुए लोग

Besharam Rang Song Controversy: शाह रुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म पठान का नया गाना बेशरम रंग हाल ही में रिलीज किया गया था. इस गाने का सामने आते ही हल्ला सा मच गया हैज, जहां कुछ लोगों को दीपिका का लुक बेहद पसंद आ रहा है और उनकी बोल्डनेस की लोग तारीफ क रहे हैं. वहीं दसूरी तरफ एक्ट्रेस का बिकनी लुक हर किसी को नहीं भा रहा है. इसी बीच अब फिल्म के इस गाने के सीन को लेकर काफी विवाद भी हुआ है. दरअसल दीपिका पादुकोण ने गाने में भगवे रंग की ड्रेस पहन रखी है. वहीं शाह रुख खान हरे रंग की शर्ट पहने नजर आ रहे है. इसे लेकर काफी विवाद हुआ है और दोनों को काफी ट्रोल भी किया गया.

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा है कि पठान फिल्म के गाने में एक्ट्रेस की ड्रेस और सीन को ठीक किया जाना चाहिए, अन्यथा इस फिल्म को मध्यप्रदेश में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा. वहीं मध्यप्रदेश के प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह ने भी इस सीन को लेकर आपत्ति जताई थी और उन्होंने भी इस पर कड़ा ऐतराज जताया था.