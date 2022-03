Deepika Padukone Revel How She Deal With Depression: दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) जिन्होंने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपना परचम लहरा चुकी हैं। अपनी बेहतरीन अदायगी और खूबसूरती से लोगों के दिल को जीतने वाली अदाकारा को बड़ा इंटरनेशल अवॉर्ड मिला है. दरअसल उन्होंने मेंटल हेल्थ में काफी काम किया है और इसी के लिए उन्हें टाइम 100 इम्पैक्ट अवॉर्ड (Time 100 Impact Award) से सम्मानित किया गया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दौरा ऐसा भी था जब खुद एक्ट्रेस मेंटल हेल्थ यानि की डिप्रेशन में चली गईं थीं (Deepika Padukone In Depression) और इसका कारण उनके एक्स रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) का धोखा माना जाता है. ऐसे में आज एक्ट्रेस को इतना बड़ा सम्मान मिला है, तो आइए जानते हैं आखिर मस्तानी की जिंदगी में वो पल आया था जब उन्हें इस दर्दनाक अनुभव से होकर गुजरना पड़ा था.Also Read - डिप्रेशन की शिकार हो चुकी दीपिका पादुकोण को इसलिए मिला TIME 100 Impact Awards, कहा 'अच्छी शुरुआत है'

दीपिका पादुकोण ने एक इंटरव्यू में बताया था कि साल 2014 में वह डिप्रेशन से जूझ रही थीं. एक्ट्रेस के अनुसार उस वक्त उनके रोने के अंदाज से उनकी मां उज्जला पादुकोण उनका दर्द समझ गई थीं, उनकी मां समझ गई थीं कि वो ब्रेकअप या स्ट्रेस से ज्यादा बड़ी मुसीबत में हैं. दीपिका के अनुसार उनको इस बीमारी से निकलने और लड़ने में उनकी मां ने मदद की थी और सलाह भी दी थी. दीपिका ने कहा था, ‘एक बार मेरा परिवार मुझसे मिलने यहां आया हुआ था, जब ये लोग वापस जा रहे थे और अपने बैग्स पैक कर रहे थे उस दौरान मैं इनके रूम में ही मौजूद थी और अचानक ही मैं रोने लगी थी.’ Also Read - Deepika Padukone को अपने फैन से मिला एक खास तोहफा, पति Ranveer Singh ने कमेंट में लिखी ये बात

Also Read - दीपिका पादुकोण ने शाहरुख खान के साथ लोगों को दिखाई मिडिल फिंगर, Pathaan से लीक हुई ये फोटो

साभार-The Live Love Laugh Foundation

एक्ट्रेस ने बताया था कि ‘मुझे रोता देख मेरी मां समझ गई थीं कि क्या बात है, हालांकि उस वक्त उन्होंने मेरे रोने का कारण पूछा था लेकिन मैं कुछ भी उनको बता नहीं पाई थी. यह उनका अनुभव और प्रिजेंस ऑफ माइंड था जिसने मुझे हेल्प लेने के लिए प्रेरित किया.’ इसके बाद 2015 में ही उन्होंने LiveLoveLaugh फॉउन्डेशन भी लॉन्च किया, जो मेंटर हेल्थ स्ट्रगल को दूर करने और जागरुकता बढ़ाने के लिए काम करता है.