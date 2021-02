Deepika Padukone Black Mask Cost This Much Know The Mind Blowing Price: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) का स्टाइल औऱ अंदाज हर किसी को अपना दिवाना बना देता है, एक्ट्रेस अक्सर अपने लुक की वजह से चर्चा का विषय बनी रहती हैं. ऐसे में हाल ही में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) जब अपने दोस्तों के साथ डिनर पर पहुंची तो उनकी तस्वीरें हर जगह चर्चा का विषय बन गई हैं. ऐसा नहीं है कि दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) केवल अपने आउटफिट की वजह से चर्चा में आई बल्कि उनका मास्क भी बेहद मशहूर हो रहा है. Also Read - 'Naagin' Nia Sharma ने अधखुली व्हाइट जैकेट में मचाया गदर, लोग बोले- 'इसकी भी क्या जरूरत थी?'

एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपने फैशन के लिए भी खूब जानी-जाती हैं. दीपिका अपने हर लुक से लोगों को अपना दीवाना बना लेती हैं. दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वो ऑल ब्लैक लुक में दिखाई दे रही हैं. Also Read - Kissa On Kiss Day: माधुरी दीक्षित को KISS करते वक्त बेकाबू हो गए थे विनोद खन्ना, चबा डाले...

इन तस्वीरों में दीपिका का ड्रेस से ज्यादा उनका ये मास्क चर्चा में है, जिसकी कीमत सुनकर आप कुछ सैकेंड कर हैरान रह जाएंगे. जिस ब्लैक मास्क को दीपिका (Deepika Padukone) फ्लॉन्ट कर रही हैं, उसकी मार्केट में कीमत 25 हजार रुपये हैं. वहीं दीपिका (Deepika Padukone) के हाथ में दिख रहा हैंडबैग भी कीमत 2 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है.

View this post on Instagram A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

वर्कफ्रंट की बात करें तो दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) शकुन बत्रा की अगली फिल्म में नजर आएंगी, फिल्म ‘द इंटर्न’ की हिंदी रीमेक होगी. दीपिका को ‘पठान’ में शाहरुख खान के साथ भी देखा जाएगा और फिर नाग अश्विन द्वारा निर्देशित पैन-इंडिया फिल्म में प्रभास के साथ स्क्रीन स्पेस साझा किया जाएगा.