Deepika Padukone’s father Prakash Padukone hospitalized for Covid-19 treatment, mother and sister also positive: देश भर में कोरोना वायरस की जंग चल रही है और हर दिन इससे लोग मर रह हैं औऱ साथ ही जंग जैसै हालात हो रखे हैं. ऐसे मेंजानी-मानी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) के लिए बेहद बुरी खबर आ रही है. दरअसल एक्ट्रेस के पिता और मशहूर पूर्व बैडमिंटन चैम्पियन प्रकाश पादुकोण (Prakash Padukone) कोरोना से ग्रस्त हो चुके हैं. इतना ही नहीं उनकी मां औऱ बहन को भी इस वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है. Also Read - The Intern: 'पीकू' के बाद एक बार फिर Deepika Padukone के साथ नजर आएंगे Amitabh Bachchan, पहले Rishi Kapoor को ऑफर हुआ था रोल

जानकारी के मुताबिक पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को बैंगलुरू के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. वहीं उनकी मां उज्जला पादुकोण और बहन अनीशा पादुकोण भी वायरस से संक्रमित पाई गई हैं. वहीं, जानकारी यह भी सामने आई है कि 65 वर्षीय पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी की हालत बेहतर है. Also Read - Deepika Padukone-Ranveer Singh ने अतरंगी कपड़े पहनकर किया 'Buss It Challenge', जमकर वायरल हो रहा है Video

दरअसल बॉलीवुड के कई कलाकार कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं. इनमें रणबीर कपूर, कार्तिक आर्यन, मनोज बाजपेयी, आर. माधवन, परेश रावल, आमिर खान, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, गोविंदा इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं. इनमें से अनेक कलाकार कोरोना वायरस के संक्रमण को मात दे चुके हैं. Also Read - Deepika Padukone के पैरों से बहता रहा खून लेकिन वो करती रही डांस, पति Ranveer Singh ने सुनाया किस्सा