Deepika Padukone’s sister Anisha Padukone Birthday Wish for Ranveer Singh: साल 2010 में आई फिल्म ‘बैंड बाजा बारात’ से अपना बॉलीवुड करियर शुरू करने वाले एक्टर रणवीर सिंह आज अपना जन्मदिन (Ranveer Singh Birthday) मना रहे हैं. हर उम्र के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाले रणवीर आज 35 साल के हो गए हैं. इस मौके पर रणवीर की सिस्टर इन लॉ यानी उनकी साली अनीशा पादुकोण (Anisha Padukone) ने उन्हें बेहद अलग अंदाज़ में विश किया है. Also Read - Happy Birthday Ranveer Singh: 68 लाख के जूते तो 93 लाख की... रणवीर की रॉयल लाइफस्टाइल जानकर होश उड़ जाएंगे

दीपिका की बहन अनीशा ने अपने जीजा रणवीर को जन्मदिन की बधाई देने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लिया. अनीशा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से एक स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, ” जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं जीजाजी”. Also Read - Ranveer Singh B'day Special: मां को ये फिल्म नहीं दिखाना चाहते थे रणवीर सिंह, जब जिद करके देखी तो...

बता दें कि रणवीर की अपनी साली अनीशा के साथ काफी स्ट्रांग बॉन्डिंग हैं. अक्सर अनीशा अपनी बहन और जीजा के साथ वक़्त भी बिताती हैं. फिल्हाल ‘बाजीराव मस्तानी’ फेम रणवीर अपनी बेटर हॉफ दीपिका के साथ घर पर ही रहकर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं. साल 2018 में रणवीर सिंह की ने अपनी प्रेमिका और बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से इटली के लेक कोम्‍बो में शादी की थी. रणवीर साल 2012 में आई अपनी फिल्‍म गोलियों की रासलीला रामलीला की शूटिंग के दौरान दीपिका को अपना दिल दे बैठे थे.