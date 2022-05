Dipti Dhyani Shaves Off Head as ‘Mannat’ For Husband Sooraj Thapar: प्यार के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता है और अगर अपने प्यार को बचाने की बात हो तो कई बार इंसान अपनी हदें पार कर देता है और इसका एक ताजा उदाहरण देखने को मिला है टीवी के मशहूर कपल से. दरअसल टीवी इंडस्ट्री के फेमस कपल्स में से एक दीप्ति ध्यानी और सूरज थापर ने प्यार को एक नया आयाम दिया है. दअरसल अपने पति के लिएदीप्ति ध्यानी ने अपने सिर से बाल हटवा लिए हैं और इसकी वजह जानकर आप भी कहेंगे. सच्चा प्यार ऐसा ही होता है. दरअसल दीप्ति नेसूरज थापर की सलामती के लिए अपने बालों को अर्पित कर दिया है और ये बात अब फैंस समेत हर किसी के दिल को छू गई है.Also Read - Mirzapur में खुद कोड़े मरवाने वाली गोलू गुप्ता की अबतक की सबसे बोल्ड फोटो, लोग बोले- तुम्हारे चक्कर में...

अगर आपको याद हो तो कोरोना के दूसरे लहर के दौरान अभिनेता सूरज थापर बेहद गंभीर थी और उनके फेफड़े लगभग 70 फीसदी तक खराब हो गए थे और वो कई दिनों तकआईसीयू में थे. ऐसे में दीप्ति ने मन्नत मांगी थी कि अगर सूरज ठीक हो जाते हैं तो तिरुपति बालाजी में अपने बाल चढ़ाएंगी. ऐसे में सूरज के ठीक होने के बाद उन्होंने तिरुपति में जाकर अपने बालों को समर्पित कर दिया. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर गंजे अवतार में एक तस्वीर शेयर की है. इसके साथ कैप्शन दिया है,'तेरे नाम @soorajthapar'

आपको बता दें, इस बात की जानकारी एक्टर सूरज ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके दी है. उन्होंने अपनी पत्नी का वीडियो शेयर किया है. वीडियो की शुरुआत में दीप्ति ध्यानी अपने लंबे बालों में नजर आ रही हैं. इसके कुछ देर बाद दूसरी क्लिप में वो अपने बाल मुंडवाए हुए दिख रही हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए सूरज ने कैप्शन में लिखा, ‘ट्रांसफॉर्मेशन… यह सच्चा प्यार है.एकदम विशुद्ध प्यार.कोई आपके लिए दुनिया में ऐसा नहीं करता.