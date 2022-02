Deepti Naval Birthday and Unknown Facts: हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री दीप्ति नवल (Deepti Naval) को कौन नहीं जानता होगा! अपनी अदाकारी और अपनी मासूमियत से हर किसी के दिल में जगह बनाने वाली दीप्ति नवल बॉलीवुड का एक जाना पहचाना नाम है. अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की वजह से अक्सर सुर्ख़ियों में भी आने वाली दीप्ति (Deepti Naval Birthday) का 3 फ़रवरी को जन्मदिन है. साल 1952 को पंजाब के अमृतसर में जन्मी दीप्ति जिस अंदाज़ में पर्दे पर खुद को पेश करती थीं पूरी दुनिया उस सादगी की दीवानी थी. ‘चश्मे बद्दूर’, ‘कथा’ और ‘साथ-साथ’ जैसी फिल्मों से दीप्ति ने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया है. आज हम आपको दीप्ति नवल (Lesser Known Facts About Deepti Naval) की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ खास, रोचक, दिलचस्प और अनसुनी बातें बताएंगे:Also Read - Hindustani Bhau की गिरफ़्तारी के बाद छात्रों में आक्रोश! छुड़ाने के लिए स्टूडेंट्स कर रहे हैं ऐसी प्लानिंग- जानें पूरा मामला

– दीप्ति नवल के पिता उदय.सी. नवल अध्यापक और मां हिमाद्री टीचर व पेंटर थी.

– स्कूलिंग खत्म करने के बाद दीप्ति अपने कॉलेज के लिए परिवार के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई थीं.

– वे एक अच्छी अदाकारा के आलावा एक चित्रकार और फोटोग्राफर भी हैं. उनके पिता चाहते थे कि दीप्ति पेंटर बने.

– दीप्ति नवल ने एक थिएटर कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी. इसी दौरान उनकी मुलाकात अभिनेता फारुख शेख से हुई थी.

– दीप्ति को साल 1980 में रिलीज फिल्म ‘एक बार फिर’ से बड़ा ब्रेक मिला. इस फिल्म में उनके अभिनय की तारीफ भी हुई.

– 1980 के दशक में दीप्ति नवल और फारुख शेख की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया था. उस दौरान दीप्ति और फारुख शेख के बीच भी नजदीकियों के खूब किस्से सुनने को मिले थे.

– दीप्ति नवल ने साल 1985 में फिल्म निर्देशक प्रकाश झा से शादी की, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही ये दोनों अलग हो गए. कहा जाता है कि 15 साल के बाद दोनों ने सामने आकर एक दूसरे को तलाक दिया. दोनों की एक बेटी एक बेटी दिशा झा है.

– साल 1991 में दीप्ति की सगाई पंडित जसराज के भतीजे विनोद पंडित से हुई, लेकिन कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई. दीप्ति की लव लाइफ और पर्सनल लाइफ इन वजहों से हमेशा लाइमलाइट में रही है.

– दीप्ति का नाम नाना पाटेकर और प्रदीप वर्मा जैसे कई अभिनेताओं के साथ भी जुड़ा मगर किसी के साथ रिश्ता कामयाब नहीं हो सका.

– दीप्ति नवल पर घिनौना आरोप भी लग चुका है. उन पर ये आरोप लगा कि वो घर में सेक्स रैकेट चलाती हैं. दरअसल दीप्ति अपने अपार्टमेंट में फिल्म चश्मे बद्दूर-2 के बाद इंटरव्यू दे रही थीं मगर उनकी सोसाइटी के लोगों को यह पसंद नहीं आया और उन लोगों ने इसे बंद कर दिया. अगले रोज दीप्ति उस समय दंग रह गईं, जब उन्होंने अखबारों में खुद पर वेश्यावृत्ति के आरोपों से जुड़ी खबरें पढ़ीं. इस खबर के आने के बाद खूब हंगामा हुआ था.

– दीप्ति ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें काम मिलना बंद हो गया था. उस वक्त वे डिप्रेशन में आ गई थीं. उन्हें सुसाइड के ख्याल तक आने लगे थे.

– दीप्ति हिंदी फिल्मों में शामिल होने वाली पहली अमेरिकी-भारतीय अभिनेत्री हैं. वह एक अच्छी कवयित्री भी हैं.