नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म 'न्याय : द जस्टिस' की रिलीज पर रोक लगाने से गुरुवार को इनकार कर दिया. यह फिल्म बॉलीवुड के दिवंगत एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत (late actor Sushant Singh Rajput) की जिंदगी पर कथित तौर पर आधारित है. यह फिल्म शुक्रवार को रिलीज होने वाली है.

जस्टिस संजीव नरूला ने राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया. सिंह ने फिल्मों में अपने बेटे के नाम या किसी भी तरह की समानता के इस्तेमाल पर रोक लगाने का अनुरोध किया था. Also Read - दिलीप कुमार सांस लेने की तकलीफ के चलते मुंबई के पीडी हिंदुजा हॉस्‍पि‍टल में भर्ती

Delhi High Court dismisses late actor Sushant Singh Rajput's father's petition against the proposed movies being made about the actor's life. Sushant's father had filed the plea restraining anyone from using his son's name or likeness in movies. pic.twitter.com/aB5WnJmIkz

