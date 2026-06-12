  • Hindi
  • Entertainment Hindi
  • Delhi High Court Issues Notice On Actor Salman Khans Plea Against Release Of Kala Hiran Movie Here Is More Details

'काला हिरण' फिल्म पर रोक लगवाने की याचिका लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे सलमान- अदालत ने मेकर्स से मांगा जवाब

Kala Hiran Movie Update: सलमान खान ने दिल्ली हाईकोर्ट में यह अर्जी अपने 'पर्सनैलिटी राइट्स' की सुरक्षा के लिए दायर की है. याचिका में सलमान ने कहा कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है.

Written by: Parinay Kumar
Published: June 12, 2026, 6:46 PM IST
Salman Khan
सलमान खान ने दिल्ली हाईकोर्ट में यह अर्जी 'पर्सनैलिटी राइट्स' की सुरक्षा के लिए दायर की है. (ANI File Photo)

Kala Hiran Movie Update: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (जून, 12, 2026) को बॉलीवुड स्टार सलमान खान (Salman Khan) की अर्जी पर सख्त रुख अपनाते हुए ‘काला हिरण: बैटल फॉर लीगेसी’ फिल्म के मेकर्स से जवाब मांगा है. सलमान खान ने फिल्म की रिलीज पर रोक के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. ‘Live Law’ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की वेकेशन बेंच ने फिल्म की रिलीज के खिलाफ अंतरिम रोक की अर्जी पर मेकर्स को नोटिस जारी किया है. सलमान खान ने दिल्ली हाईकोर्ट में यह अर्जी अपने ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ की सुरक्षा के लिए दायर की है.

‘पर्सनैलिटी राइट्स’ की सुरक्षा के लिये दाखिल की अर्जी

सलमान खान की ओर से पेश हुए वकील निजाम पाशा ने कहा कि 29 मई को इस फिल्म का एक पोस्टर जारी किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति को एक्टर के जैसा दिखाया गया है. उन्होंने एक्टर के ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ की सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट के पहले के आदेश का जिक्र भी किया. उन्होंने कहा, ‘मेरे ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ का फायदा उठाकर एक फिल्म बनाने की कोशिश की जा रही है. हम इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं. कुल 4 FIR हुईं, जिनमें से 3 में मैं बरी हो चुका हूं. अब मेरे ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ का फायदा उठाकर फिल्म बनाई जा रही है. हर दिन प्रेस में मेरा नाम उछाला जाता है. हम फिल्म पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं.आज सुबह उन्होंने ट्रेलर भी जारी किया है.’

और पढ़ें: लक्षद्वीप में 47 साल बाद क्यों बदले गये शराबबंदी के नियम? फैसले का क्या होगा असर? सरकार की क्या है दलील- जानिये सबकुछ- Explained

फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज

कोर्ट ने मूवी की रिलीज डेट के बारे में पूछा. पाशा ने कहा कि ट्रेलर रिलीज हो गया है, लेकिन फिल्म की कोई रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है. उन्होंने कहा, ‘हम इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की अपील कर रहे हैं.’ इस स्टेज पर कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट्स को नोटिस जारी करना ज़रूरी है. एक्टर ने आरोप लगाया है कि प्रपोज़्ड मूवी गैर-कानूनी तरीके से उनके पर्सनैलिटी राइट्स का गलत इस्तेमाल करती है और उनसे जुड़ी घटनाओं को गलत तरीके से दिखाती है

सलमान की याचिका में क्या?

याचिका के मुताबिक, फिल्म सलमान खान के 1998 के काले हिरण शिकार केस और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ उनकी कथित दुश्मनी से इंस्पायर्ड बताई गई है. एक्टर का कहना है कि मेकर्स की तरफ से जारी प्रमोशनल मटीरियल में उनके साफ रेफरेंस हैं, जिसमें उनके आइकॉनिक नीले ब्रेसलेट पहने हुए एक हमशक्ल को दिखाना भी शामिल है. याचिका में आगे आरोप लगाया गया है कि पोस्टरों में से एक में हमशक्ल को राइफल या बंदूक पकड़े हुए दिखाया गया है, जिससे ज्यूडिशियल रिकॉर्ड के उलट एक गुमराह करने वाली कहानी बन रही है.

एक्टर के मुताबिक, आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई में उनके बरी होने के बाद ऐसा चित्रण खास तौर पर आपत्तिजनक है और असल घटनाओं के बारे में जनता को गुमराह कर सकता है. आरोप है कि 24 अप्रैल का लीगल नोटिस मिलने के बावजूद, प्रोड्यूसर ने फिल्म का प्रचार करना और सलमान खान से इसे जोड़ते हुए कंटेंट को दोबारा पोस्ट करना जारी रखा. सलमान खान का कहना है कि प्रस्तावित फिल्म उनके पहचाने गए पर्सनैलिटी अधिकारों का बड़ा उल्लंघन है. इसलिए उन्होंने इसके डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, पब्लिकेशन और प्रमोशन के खिलाफ तुरंत रोक लगाने की मांग की.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.