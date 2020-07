नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से बॉलीवुड में नेपोटिज़्म, मूवी माफिया, आउटसाइडर-इनसाइडर जैसे विषयों पर बहस तेज़ होने लगी है. कई फ़िल्मी हस्तियों ने इस बारे में अपनी राय भी रखी है मगर कंगना रनौत (Kangana Ranaut) इन सब मुद्दों पर लगातार बोल रही हैं. इसी सिलसिले में कंगना रनौत की गिरफ्तारी की मांग करते हुए एक हैशटैग बुधवार को ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा. इसके अलावा कुछ यूजर्स ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत और बॉलीवुड की राजनीति पर टिप्पणी करने के चलते अभिनेत्री को ‘मौकापरस्त’ और ‘ढोंगी’ भी कहा. Also Read - Sushant Singh Rajput case: गृह मंत्री बोले- महेश भट्ट देंगे बयान, जरूरत हुई तो करण जौहर को भी बुलाया जाएगा

एक यूजर ने लिखा, “सोशल मीडिया पर कंगना की तरह सभी सस्ते एजेंटा पेडलर्स किसी के खिलाफ अपना एजेंडा चलाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के निधन का इस्तेमाल करना बंद करो. अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो सुशांत और उसकी विरासत का अनादर करना होगा. हैशटैगअरेस्टकंगनारनौत (#ArrestKanganaRanaut).” Also Read - कंगना से लेकर दीपिका एक फिल्म के लिए करती हैं करोड़ों चार्ज, फीस सुनकर होश उड़ जाएंगे, SEE LIST

किसी और ने लिखा, “हां, बॉलीवुड के लोगों को परेशान करने के लिए कंगना को गिरफ्तार करना चाहिए. वह एक मौकापरस्त है जो पुलिस और जनता को गुमराह कर सुशांत के निधन का इस्तेमाल कर रही है. जनता को सुशांत के पिता और उनके परिवार का समर्थन करना चाहिए न कि कंगना की तरह किसी अवसरवादी और नफरत फैलाने वाले का. हैशटैगअरेस्टकंगनारनौत.” Also Read - तापसी पन्नू ने क्यों कहा-इज्जत कमाई जाती है, आदेश करने से नहीं मिलती

हालांकि इसी के साथ कुछ लोग कंगना के पक्ष में भी खड़े नजर आए. उनके किसी प्रशंसक ने लिखा, “हैशटैगअरेस्टकंगनारनौत क्यों? क्योंकि वह निडरता से अपनी बात रखती हैं इसलिए, क्योंकि उनका ताल्लुक भाई-भतीजावाद से नहीं है इसलिए? या जिस वक्त सबने सुशांत के मामले से किनारा कर लिया था तब उन्होंने इसे अपना समर्थन दिया तो क्या इसलिए? या फिर उनका कनेक्शन आईएसआई के साथ नहीं है इसलिए? हैशटैगवीस्टैंडविदकंगना.”

We want #arrestkanganaranaut …let’s arrest her and do a trial in the court of law, truth must come out, either she should win or gang changu mangu must be punished if she is wrong then she must leave the film industry forever, please #arrestkanganaranaut

— Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) July 29, 2020