देव आनंद के बेटे सुनील आनंद का निधन, हार्ट अटैक से 70 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Suneil Anand Death News: दिवंगत अभिनेता देव आनंद के बेटे सुनील आनंद का हार्ट अटैक से 70 की उम्र में निधन हो गया है.

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Suneil Anand Death News: हिंदी सिनेमा के सदाबहार अभिनेता देव आनंद के परिवार से एक बड़ी ही दुखद खबर सामने आई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अभिनेता सुनील आनंद का 70 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया है. इस खबर के सामने आते ही फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ रही है. फैंस काफी ज्यादा निराश हैं. ऐसा कहा जा रहा है, उन्होने लंदन में आखिरी सांस ली है. सोशल मीडिया पर फैंस सुनील आनंद को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं. वो पिछले काफी दिन से बीमार भी चल रहे थे, जिस कारण उनका निधन हो गया है.

परिवार के लिए है बड़ा झटका

आपको बता दें परिवार में शोक की लहर है, सभी काफी ज्यादा उदास हैं. सुनील आनंद, हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता देव आनंद के बेटे थे. अपने पिता की तरह फिल्मों में अपना एक ऊंचा नाम बनाना चाहते थे. फिल्मी दुनिया से उनका गहरा जुड़ाव था और वो हमेशा से ही देखने को मिला है. उनके निधन की खबर ने परिवार, करीबी दोस्तों और फैंस को गहरा सदमा दिया है. 70 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है. जीना नारंग ने स्टेटमेंट जारी करके मौत की खबर को आधिकारिक स्टेटमेंट दिया है और प्राइवेसी की रिक्वेस्ट भी की है. उन्होंने मुश्किल घड़ी में प्राइवेसी बनाए रखने को कहा है. सोशल मीडिया पर लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने लगे हैं.

फिल्मों में किया था डेब्यू

सुनील आनंद को हमेशा से ही फिल्मी दुनिया में अपने पिता की तरह नाम कमाना था. अपने अभिनय करियर की शुरुआत फिल्म ‘आनंद और आनंद’ से की थी, लेकिन सुनील आनंद की शुरुआती फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही थी, जिसके बाद से उन्होने लाइमलाइट से दूरी बना ली थी और पिता से जुड़े आयोजनों में समय-समय पर भी वो नजर आते थे. उनको पिता की तरह फिल्मों में वो सफलता नहीं मिल पाई थी. लेकिन देव आनंद के परिवार का हिस्सा होने के कारण उनका नाम हमेशा भारतीय सिनेमा के इतिहास हमेशा बना रहेगा. सोशल मीडिया पर हजारों लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और यही नहीं कुछ फैंस ने उनकी पुरानी तस्वीरें साझा करते हुए उन्हें याद भी किया है. आपको बता दें देव आनंद ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दीं है और साथ ही साथ भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान भी दिलाई है और उनको फैंस ने काफी ज्यादा प्यार भी दिया. लोग उनकी एक्टिंग की दीवाने थे.