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'रामायण' से दो बार हुए रिजेक्ट, फिर मिला श्रीराम का रोल, कहा- एक्टर से 2 इंच लंबा था, इसीलिए नहीं बनाया लक्ष्मण

नितेश तिवारी की ‘रामायण’ को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह है. इसी बीच महाकाव्य श्री रामायण कथा का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है. फिल्म में श्रीराम का किरदार निभा रहे देव शर्मा ने बताया कि इससे पहले वह ‘आदिपुरुष’ और ‘रामायण’ में लक्ष्मण के लिए ऑडिशन दे चुके थे, लेकिन लंबाई और बॉडी बिल्ड के चलते उन्हें कास्ट नहीं किया गया.

Edited By: Shweta Bajpai
Published: September 18, 2026, 11:34 AM IST
'रामायण' से दो बार हुए रिजेक्ट, फिर मिला श्रीराम का रोल, कहा- एक्टर से 2 इंच लंबा था, इसीलिए नहीं बनाया लक्ष्मण
  • ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें देव शर्मा श्रीराम बने हैं
  • देव ने बताया कि उन्होंने ‘आदिपुरुष’ और नितेश तिवारी की ‘रामायण’ में लक्ष्मण के लिए ऑडिशन दिया था
  • उनकी लंबाई और बॉडी बिल्ड राम का किरदार निभाने वाले एक्टर्स से मैच नहीं होने के कारण उन्हें रिजेक्ट किया गया
  • अब देव ने कहा कि दिव्य किरदार निभाना पसंद से ज्यादा किस्मत की बात होती है

कुछ फिल्मों का इंतजार फैंस बेसब्री से करते हैं, इन्हीं में से एक है नितेश तिवारी की ‘रामायण, जब से फिल्म का ट्रेलर सामने आया है तभी से फैंस में इसका क्रेज डबल हो गया है. दिलावी के आसपास फिल्म को सिनेमाघरों में उतारा जाएगा, वहीं इस महाकाव्य पर आधारित एक और फ़िल्म भी सिनेमाघरों में आने वाली है.

गुरुवार को फिल्म ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ का भी ट्रेलकर भी रिलीज कर दिया गया है. फिल्म में देव शर्मा श्री राम और अंजलि अरोड़ा माता सीता के रोल में हैं. ट्रेलर लॉन्च के दौरान, देव ने बताया कि उन्होंने ‘आदिपुरुष’ और ‘रामायण’ दोनों में लक्ष्मण के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उन्हें इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा थी. एक्टर ने कहा, “इससे पहले, मुझे ‘आदिपुरुष’ और नितेश तिवारी की ‘रामायण’ दोनों में लक्ष्मण का रोल ऑफ़र किया गया था। मेरे लुक टेस्ट भी लगभग फाइनल हो गए थे, लेकिन बात नहीं बनी.”

और पढ़ें: ‘अधर्म के सामने धर्म का नाम, श्री राम’... रिलीज हुआ ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ का दमदार ट्रेलर

एक्टर से दो इंच लंबा था-

उन्होंने आगे कहा, “कहीं-कहीं (रामायण की ओर इशारा करते हुए), मैं भगवान राम का रोल करने वाले एक्टर से दो इंच लंबा था और दूसरी फ़िल्म (‘आदिपुरुष’) में, मैं भगवान राम का रोल करने वाले एक्टर (प्रभास) जितना ही बड़ा-चौड़ा था, इसलिए मुझे फाइनल नहीं किया गया. इसलिए मैं निराश हो गया था कि शायद ‘रामायण’ के साथ मेरा कनेक्शन उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए मुझे बार-बार रिजेक्ट किया जा रहा है.”

‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ से जुड़ने के बारे में बात करते हुए, देव शर्मा ने बताया कि जब मेकर्स ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने शुरू में ऑफ़र ठुकरा दिया था. हालांकि, बाद में उनके पिता ने उन्हें फ़ैसला लेने से पहले स्क्रिप्ट सुनने के लिए मनाया. कहानी सुनने के बाद, एक्टर ने रोल करने के लिए हामी भर दी. उन्होंने कहा कि ऐसे दिव्य किरदारों को निभाना किस्मत की बात होती है, न कि अपनी पसंद की.

करना पड़ा आलोचना का सामना-

‘आदिपुरुष’ में प्रभास भगवान राम, कृति सेनन सीता, सैफ अली खान रावण और सनी सिंह लक्ष्मण के रोल में थे. ओम राउत के निर्देशन में बनी इस फ़िल्म को रिलीज के बाद काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, खासकर महाकाव्य के किरदारों, डायलॉग्स और विज़ुअल इफ़ेक्ट्स के चित्रण को लेकर.

वहीं, नितेश तिवारी की ‘रामायण’ में रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी सीता के रोल में हैं, जबकि रवि दुबे को लक्ष्मण के रोल के लिए कास्ट किया गया है. कन्नड़ स्टार यश रावण का रोल निभाएंगे और सनी देओल भगवान हनुमान के रोल में नज़र आएंगे. बताया जा रहा है कि यह बड़ा प्रोजेक्ट दो हिस्सों में 4,000 करोड़ रुपये के बजट में बनाया जा रहा है. इसका पहला पार्ट 2026 में दिवाली के आस-पास सिनेमाघरों में आने की उम्मीद है.

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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