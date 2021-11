Upcoming Web Series & Films See The Whole list: कोरोना म‍हामारी के बाद सिनेमाघरों में रौनक लौट आई है। बड़े बजट की फ‍िल्‍में भी सिनेमाघरों में रिलीज होना शुरू हो गई हैं। द‍िवाली के मौके पर रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित अक्षय कुमार अभिनीत फ‍िल्‍म सूर्यवंशी रिलीज हुई और चार दिन में फ‍िल्‍म ने 100 करोड़ से अधिक की कमाई घरेलू बॉक्‍स ऑफ‍िस पर कर डाली है. वहीं आने वाले शुक्रवार को सिनेमाघरों में सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, सिद्धांत चतुर्वेदी और शरवरी वाघ अभिनीत बंटी और बबली 2 रिलीज हो रही है. लेकिन शुक्रवार को सिनेमाघरों में सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, सिद्धांत चतुर्वेदी और शरवरी वाघ अभिनीत बंटी और बबली 2 रिलीज हो रही है जारी है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आप घर बैठकर कौन सी फिल्में औऱ वेब सीरिज का लुफ्त उठा सकते हैं.Also Read - Velle Trailer: करण देओल की फिल्म 'Velle' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज़, अभय देओल-मोनी रॉय ने हंसा-हंसाकर पागल कर दिया

1. धमाका (Dhamaka)

कार्तिक की फिल्म धमाका (Dhamaka) नेटफ्लिक्स पर कल यानि की 19 नवम्बर को आने वाली है. इस फिल्म में पहली बार कार्तिक किसी रिर्पोटर और एंकर के किरदार में नजर आएंगे बता दें कि फिल्म का निर्देशन राम माधवानी ने किया है, इस फिल्म में मृणाल ठाकुरस्पेशल एपीयरेंस कर रही हैं.

2. मत्स्य कांड (Matsya kaand)

रवि दुबे और रवि किशन स्टारर इस शो का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था उसे भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. दोनों ही स्टार्स ने दर्शकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है. ऐसे में मत्स्य कांड (सीजन 1) आज आप MX Player पर देख सकते हैं.

3. द व्हील ऑफ टाइम (The Wheel of Time)

मनी हाइस्ट के जरिए भारतीय दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाने वाले अलवारो अब अमेजन प्राइम वीडियो आने वाली वेब सीरीज द व्हील ऑफ टाइम में एक अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. यह सीरीज अमेजन प्राइम पर 19 नवम्बर से उपलब्ध रहेगी। रॉबर्ट जॉर्डन के नॉवेल द व्हील ऑफ टाइम पर आधारित यह एक फैंटेसी सीरीज है, इसके पहले सीजन में आठ एपिसोड्स प्रसारित किए जाएंगे.

4. कैश- नोटबंदी का स्टार्ट अप

19 नवम्बर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर कैश- नोटबंदी का स्टार्ट अप रिलीज हो रही है. इस कॉमेडी फिल्म में अमोल पाराशर, स्मृति कालरा, गुलशन ग्रोवर प्रमुख किरदारों में नजर आएंगे.

5. योन ऑनर

19 नवम्बर को सोनी लिव पर वेब सीरीज योन ऑनर का दूसरा सीजन स्ट्रीम किया जा रहा है, इसका पहला सीजन 2020 में आया था और काफी चर्चित हुआ था, पहला सीजन इजरायली वेब सीरीज Kvodo का अडेप्टेशन था और इसका निर्देशन ई निवास ने किया है.