Dhanush Father Kasthuri Raja on his Son’s Divorce with Aishwarya Rajinikanth: साउथ सुपरस्टार धनुष (Dhanush) अपनी पर्सनल लाइफ में फिल्हाल मुश्किल वक़्त से गुज़र रहे हैं. धनुष और उनकी पत्नी ऐश्वर्या रजनीकांत (Aishwarya Rajinikanth) ने हाल ही में अपने रास्ते जुदा कर लिए हैं. इस खबर के बाहर आते ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हर एक शख्स हैरान हो गया है. शादी के 18 साल बाद धनुष और ऐश्वर्या ने तलाक की घोषणा की. साल 2004 में इस कपल ने सात फेरे लिए थे मगर अब वो एक साथ नहीं हैं. दोनों ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी थी. अब इस मामले को लेकर धनुष के पिता कस्तूरी राजा (Dhanush Father Kasthuri Raja on his Son’s Divorce with Aishwarya Rajinikanth) ने अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए एक बड़ा बयान दिया है. धनुष के पिता के मुताबिक अब तक इस कपल ने आधिकारिक तौर पर तलाक नहीं लिया है.Also Read - Mallika Sherawat ने बिना पैंट पहने ही शेयर कर दी Photos, जालीदार ड्रेस में फिगर को किया फ्लॉन्ट...मची सनसनी

Also Read - Akshara Singh ने आंख मारकर बढ़ा दी फैंस की बेचैनी...एक झटके में हिला दिया पूरा यूपी-बिहार, इस अदा पर हर गुनाह माफ़

धनुष के पिता कस्तूरी राजा ने Dailythandhi न्यूज पेपर के साथ बातचीत करते हुए इस मामले पर बातें की हैं और कहा है कि ये महज़ एक पारिवारिक झगड़ा है. कस्तूरी राजा ने कहा कि ‘धनुष और ऐश्वर्या के बीच अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है. हर मियां बीवी में किसी बात पर नोंक झोंक और झगड़ा ज़रूर होता है. ये भी उसी का एक रूप है. यह एक पारिवारिक झगड़ा है. उन्होंने आगे कहा, जाहिर है कि ये तलाक नहीं है.’ Also Read - Balakrishna की Akhanda ने की छप्पर फाड़ कमाई, देखने से पहले जान लें ये बातें

धनुष के पिता कस्तूरी राजा ने आगे कहा कि ये उनका पर्सनल मैटर है. दोनों फिल्हाल चेन्नई में नहीं बल्कि हैदराबाद में हैं. उन्होंने ये भी कहा कि उनकी अपने बेटे और बहू दोनों से बातें हुई हैं और उन्होंने दोनों को अपने हिसाब से समझाया भी है. इस रिश्ते के टूट जाने से दोनों के फैंस को काफी ज़ोरदार झटका लगा है.

बता दें कि धनुष और ऐश्वर्या (Dhanush-Aishwarya Rajinikanth First Meeting) की पहली मुलाकात सिनेमाघर में हुई थी. ‘काढाल कोंडे’ के दौरान धनुष और ऐश्वर्या ने एक दूसरे को फेस किया था. धनुष अपनी फैमिली के साथ शो देखने गए थे और वहां रजनीकांत की दोनों बेटियां ऐश्वर्या और सौंदर्या मौजूद थीं. शो खत्म होने के बाद थिएटर मालिक ने धनुष को ऐश्वर्या और सौंदर्या से मिलवाया था और इस दौरान धनुष ने बस ‘हेलो’ कहा था. सादगी भरी पहली मुलाकात में ऐश्वर्या ने शायद धनुष को पसंद कर लिया था.