Dharmendra came to pay his last respects to Dilip Kumar: हिन्दी सिनेमा के लेजेंड, ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार (Dilip Kumar) ने बुधवार (7 जुलाई) को इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, बता दें कि एक्टर लंबे समय से बीमार चल रहे थे. ऐसे में उनके जानें से पूरा बॉलीवुड सदमे में हैं. वहीं उनके साथी और को-स्टार रहे धर्मेंन्द्र (Dharmendra) दिलीप कुमार (Dilip Kumar) के निधन से बेहद सदमे में हैं औऱ कोरोना के दौरान वो पहली बार घर से बाहर निकले और सीधे दिलीप कुमार (Dilip Kumar) के घर पर पहुंचे.

एक्टर धर्मेंन्द्र (Dharmendra) दिलीप कुमार (Dilip Kumar) को अपना बड़ा भाई मानते थे और उनके लिए एक्टर का ऐसे जाना बेहद दर्द भरा था. धर्मेंद्र कल आखिरी विदाई देने दिलीप कुमार के घर पहुंचे. वहां पर वो उन्हें देखकर रो पड़े. धर्मेंन्द्र (Dharmendra) ने ट्वीट कर कहा कि 'जब सायरा ने ये कहा कि देखो साहब ने पलक झपकी है, तो दोस्तों मेरी जान ही निकल गई. मालिक मेरे प्यारे भाई को जन्नत नसीब करे'.

Saira ne jab kaha. “ Dharam , dekho Sahab ne paplak jhapki hai “ Dosto , jaan nikal gai meri. Maalik mere pyaare bhai ko jannat naseeb kare🙏 pic.twitter.com/yrPP6rYJqX — Dharmendra Deol (@aapkadharam) July 7, 2021



इसके साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट किया और कहा, 'दोस्तों मुझे दिखावा नहीं आता लेकिन में अपने जज्बातों पर काबू नहीं पाता. अपने समझ के कह जाता हूं'.

Dosto , mujhe dikhwa nahin aata lekin main apne jazbaat par qaaboo bhi nahin paata . Apne samajh ke kah jaata hoon … — Dharmendra Deol (@aapkadharam) July 7, 2021



अभिनेता धर्मेन्द्र, दिलीप कुमार को अपना बड़ा भाई मानते थे. धर्मेन्द्र उनको देखकर ही मुंबई आए थे. वो उनके आइडल थे, और अब जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो धर्मेन्द्र बुरी तरह टूट गए हैं. आपको बता दें कि दिलीप कुमार ने बुधवार सुबह 7.30 मिनट पर मुंबई के हिन्दुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली. शाम पांच बजे कल दिलीप कुमार को सुपुर्द-ए-खाक किया गया है. उन्हें अंतिम विदाई देने अमिताभ बच्चन, धर्मेद्र और सुभाष घई जैसे कई सितारे पहुंचे थे.