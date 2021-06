Dharmendra did Aerobics in Swimming Pool: साल 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से अभिनय की शुरुआत करने के बाद पूरे तीन दशकों तक सिनेमा जगत में छाए रहने वाले अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) 85 की उम्र में भी बेहद फिट और एक्टिव हैं. अपने अभिनय से लाखों दिलों पर राज करने वाले बी टाउन के ही-मैन धर्मेंद्र सोशल मीडिया के ज़रिए अपने चाहने वालों के साथ जुड़े रहते हैं. इस बार उनका एक ऐसा वीडियो (Dharmendra Viral Video) सामने आया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है. Also Read - 85 की उम्र में Dharmendra ने स्विमिंग पूल में किया वॉटर एरोबिक्स, फैंस बोले 'असली ही-मैन'- Video

दरअसल धर्मेंद्र ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से अपना एक वीडियो साझा किया है जिसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो एक्शन हीरो के तौर पर वापस आ चुके हैं. वीडियो में वे पानी के अंदर एरोबिक्स करते हुए देखे जा सकते हैं. धर्मेंद्र ने इस वीडियो को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर शेयर किया है.

Friends, Today on this international yoga day … josh aa gaya….I have started my water aerobics in the evening too 🙏 it is a fun to do your aerobics against the current of water 🙏 Hope you will like it 👍 pic.twitter.com/zyLJULQc8O

— Dharmendra Deol (@aapkadharam) June 21, 2021