बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने मंगलवार दोपहर इंस्टाग्राम पर करण जौहर की नई फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में अपनी वापसी की जानकारी साझा करते हुए कहा कि वह एक बार फिर रोमांटिक अवतार में नजर आएंगे. फिल्म में धर्मेंद्र, जया बच्चन और शबाना आजमी के साथ रणवीर सिंह और आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में हैं.

उन्होंने लिखा कि दोस्तों, मुझे अपनी नई फिल्म की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जो करण जौहर द्वारा निर्देशित, परिवार की जड़ों में गहराई से अंतर्निहित एक प्रेम कहानी है. मैं इसके लिए बेहद उत्साहित हूं क्योंकि आप मुझे फिर से एक रोमांटिक भूमिका में देखेंगे.

धर्मेंद्र आखिरी बार 2014 में पंजाबी फिल्म ‘डबल दी ट्रबल’ और 2011 में हिंदी फिल्म ‘टेल मी ओ खुदा’ में नजर आए थे.