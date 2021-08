Dharmendra Fight With Ajit deol- बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अपने दिल की बातें फैंस से शेयर करते रहते हैं. इस बार धर्मेंद्र ने एक वीडियो शेयर कर अपने भाई को याद किया है. इसे शेयर कर एक्टर ने एक इमोशनल पोस्ट लिखी है.Also Read - Sunny Deol 12 की उम्र में आधी रात घरवालों से छुपकर करते थे ये काम, पकड़े जाने पर पिता ने की थी जमकर कुटाई

‘मेरे छोटे भाई अजीत के साथ एक सीन. मैं उसे हमेशा मिस करता हूं. मुझे सीन में उसके प्रति कठोर बनना अच्छा नहीं लगा था. आप सभी को प्यार, आप सभी मेरे अपने हैं. खुश रहें, स्वस्थ रहें.’ Also Read - Dharmendra ने बेटे Sunny Deol की गर्लफ्रेंड के साथ ही कर डाले थे इंटिमेट किसिंग सीन, मच गई थी सनसनी...

दरअसल, ये फिल्म रेशम की डोर का एक फाइट सीन है जिसमें वो जेल के अंदर अपने भाई के साथ हाथापाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं. Also Read - Dilip Kumar का पार्थिव शरीर देखकर रो पड़े धर्मेंन्द्र, सायरा ने कहा 'देखो साहब ने पलकें झपकाईं'

A scene with my younger brother, Ajit. I miss him always. I didn’t like being rough with him in his scene. ….. love you all … you all belong to me.💕 Be happy healthy and strong 🙏 pic.twitter.com/MxO1ncjSWB

— Dharmendra Deol (@aapkadharam) August 20, 2021