Dharmendra Health Latest Update: फिल्म अभिनेता धमेंद्र की सेहत को लेकर अपडेट आया है. बॉलीवुड के ‘ही मैन’ कहे जाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) की सेहत में सुधार आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. धर्मेंद्र ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो ट्वीट कर खुद की इसकी जानकारी दी. इससे पहले खबरें थीं कि वह ICU से बाहर आए हैं. तबीयत बिगड़ने के बाद धर्मेंद्र को चार दिन पहले मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल (Breach Candy Hospital) के ICU में दाखिल कराया गया था.Also Read - Dharmendra Farm House Video: फार्म हाउस में रंग-बिरंगे फूलों को देख गदगद हुए धर्मंद्र, बोले- 'बहुत कुछ कर रहा हूं...' देखें वीडियो

धर्मेंद्र ने वीडियो शेयर करते हुए कहा, 'मुझे पीठ में दर्द हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे अस्पताल में 4 दिन गुजारने पड़े और आप लोगों की दुआओं से अब मैं ठीक हूं और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका हूं.'

#UPDATE | Actor Dharmendra had a backache during shooting, after which he was admitted 4 days ago. He has now been discharged: Mumbai's Breach Candy Hospital

