3 सुपरस्टार्स ने किया रिजेक्ट, फिर अमिताभ को मिली ये फिल्म, 45 साल पहले कल्ट क्लासिक साबित हुई थी

Amitabh Bachcahn Cult Classic : बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन करीब 5 दशकों से अपनी फिल्मों के जरिए फैन्स का मनोरंजन कर रहे हैं. कमाल की बात है कि 81 साल की उम्र में भी वह काफी एक्टिव हैं. आज के दौर में भी अमिताभ बच्चन फिल्मों से लेकर टीवी तक छाए हुए हैं. 70 के दशक में वह सुपरस्टार बन गए। उस वक्त उनकी एक फिल्म रिलीज हुई थी, जिसकी चर्चा 45 साल बाद भी होती है. उस फिल्म का नाम है ‘डॉन’. हालांकि, इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन बिल्कुल भी मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे.

चंद्रा बरोट द्वारा निर्देशित अमिताभ बच्चन की ‘डॉन’ साल 1978 में रिलीज हुई थी. इसमें जीनत अमान, प्राण और मैक मोहन जैसे सितारे नजर आए थे. इस फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. अमिताभ बच्चन की ‘डॉन’ देखने के लिए सिनेमाघरों के बाहर भीड़ लगी हुई थी. हालांकि, बहुत कम लोग जानते होंगे कि अमिताभ बच्चन से पहले यह फिल्म एक या दो नहीं बल्कि तीन सुपरस्टार्स को ऑफर हुई थी. आख़िरकार ‘डॉन’ अमिताभ बच्चन तक पहुंची और फिर उन्होंने इतिहास रच दिया.

T 2849 – An after thought, that became THE thought .. song ‘khaike paan banaras wala’ was done after film DON was completed .. pic.twitter.com/5M6QQjn6Tp

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) June 26, 2018