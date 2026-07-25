अच्छा चलता हूं… दुआओं में याद रखना', Dharmendra Pradhan के इस्तीफे पर मिर्जापुर एक्टर का आया रिएक्शन- जानें किसने क्या कहा...

Celebrities React to Dharmendra Pradhan's Resignation: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है, कई बॉलीवुड सितारों ने छात्रों के आंदोलन और सरकार के फैसले पर अपने-अपने अंदाज में प्रतिक्रिया दी है.

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25 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने लंबे समय से NEET पेपर लीक को लेकर जंतर-मंतर पर चल रहे छात्रों के आंदोलन के बाद ये फैसला लिया. इस्तीफे की जानकारी उन्होंने खुद अपने X अकाउंट पर शेयर की. ऐसे में इस खबर के आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई, वहीं ये खबर जंतर मंतर पर एक महीने से ज्यादा समय से प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई.

लगभग एक महीने से ज्यादा ये जंतर मंतर पर Cockroach Janta Party (CJP) के नेतृत्व में छात्र NEET घोटाले को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, इस दौरान फिल्मी जगत से भी कई सितारे उनके समर्थन में उतरे अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्रों में खुशी की लहर है. इसपर सेलिब्रिटीज ने भी प्रतिक्रियाएं दी हैं.

सोनाक्षी सिन्हा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक स्टोरी शेयर की है, जिसमें उन्होंने ताली बजाने वाले इमोजी के साथ पोस्ट शेयर किया और लिखा –’भाई क्या कर दिया?!?!?’

प्रियंका चोपड़ा ने भी खबर शेयर की और इमोजी लगाए हैं.

प्रजक्ता कोली ने लिखा – “Big Big Big Winn!!!”

अभिनेता विजय वर्मा ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीर शेयर की. उन्होंने लिखा ‘अच्छा चलता हूं… दुआओं में याद रखना.’

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डिया मिर्ज़ा ने इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत पोस्ट लिखा. उन्होंने लिखा: Only LOVE Gen Z ♥️…@wangchuksworld को बहुत-बहुत धन्यवाद. आपने शांति का रास्ता दिखाया और हमारे बच्चों को बताया कि सच्चा प्यार कैसा होता है. नफरत से मुक्त, डर से मुक्त, हमारे शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही, पारदर्शिता और सुधार की मांग करने वाले हर युवा छात्र को धन्यवाद. @cockroachjantaparty, आप जैसे शांतिपूर्ण, सम्मानजनक और लगातार संघर्ष करते रहें. नेहा, अमीन, मनीष, आप सभी को बहुत-बहुत शुक्रिया.’

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अभिनेता कमल हासन, प्रकाश राज और विजय वर्मा ने भी युवाओं के आंदोलन की तारीफ की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर सरकार के फैसले का स्वागत किया.

कमल हासन ने अपने X (ट्विटर) पोस्ट में लिखा ‘मुझे खुशी है कि अब टकराव की जगह बातचीत शुरू हो गई है. असहमति का सम्मान होना चाहिए और उस पर संवाद होना चाहिए, यही लोकतंत्र है. बापू की इस भूमि पर पेलेट गन, इलेक्ट्रिक शॉक वाली लाठियां और कील वाली लाठियों का कोई स्थान नहीं है. इसी के साथ सुरक्षा बलों पर हमले और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. जवाबदेही का कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए.”

Glad to see dialogue replacing confrontation. Dissent deserves dialogue. This is democracy in action. Pellet guns, electric shock batons and nail-studded lathis have no place in the land of Bapu. Equally, attacks on security personnel and public property must be examined… — Kamal Haasan (@ikamalhaasan) July 25, 2026

प्रकाश राज ने अपने X (पूर्व ट्विटर) पोस्ट में लिखा ‘मेरे प्यारे कॉकरोचेस को बहुत-बहुत बधाई! प्रिय सोनम वांगचुक सर और हर वह व्यक्ति जिसने युवाओं का साथ दिया, आपने साबित कर दिया कि आप एक ताकतवर सरकार को भी घुटनों पर ला सकते हैं.