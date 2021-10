Dharmendra Showing His First Car See Video: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) उन लोगों में से एक हैं जो सोशल मीडिया पर जमकर एक्टिव रहते हैं और हर तरह की वीडियो औऱ फोटो से अपने फैंस के साथ जुड़े रहते हैं. जहां धर्मेंद्र (Dharmendra) कोरोना काल में अपनी फार्म हाउस में अच्छा वक्त बिता रहे हैं. वहीं एक्टर सोशल मीडिया पर भी तरह-तरह के पोस्ट के साथ शेयर करते रहते हैं. ऐस में हाल ही में ट्विटर पर धर्मेंद्र (Dharmendra) ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपने द्वारा ली गई पहली कार को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं. फैन्स को भी उनका ये अंदाज काफी पसंद आ रहा है.Also Read - Kamal Haasan की छोटी बेटी Akshara Haasan की प्राइवेट इंटीमेट Photos हुई थी लीक, बदल लिया था धर्म-Unknown Facts

धर्मेंद्र (Dharmendra) ने इस वीडियो के साथ एक कैप्शन भी लिखा है. उन्होंने लिखा है 'हैलो दोस्तों, मेरी पहली कार. मैंने इसे केवल 18 हजार रुपये में खरीदा था. उन दिनों 18 हजार रुपये एक बहुत बड़ी रकम थी. मैंने इसे बहुत संभाल कर रखा है. अच्छी लग रही है? प्रार्थना करें कि यह हमेशा मेरे साथ रहे.'

Friends, Fiat 💕 my first car my beloved baby ….Very close to my heart . His great blessings in the life of a struggler 🙏 . pic.twitter.com/JMjKmrDMQX

— Dharmendra Deol (@aapkadharam) October 11, 2021