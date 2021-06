Dharmendra Shares video of personal pool at farmhouse Does Water Aerobics: बॉलीवुड के सुसपरस्टार और ही-मैन कहे जाने वाले एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) इन पिछले साल भर से मुंबई से दूर अपने फॉर्महाउस में समय बिता रहे हैं. इसके साथ ही एक्टर सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर खेती करते हुए और काम करते हुए के वीडियो और तस्वीरें साझा करते रहते हैं. ऐसे में उन्होंने अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें 85 साल में वो कितने फिट है ये आपको पता चल जाएगा और फैंस अपने पसंदीदा एक्टर को इस अंदाज़ में देखकर हैरान भी है.

धर्मेंद्र ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो अपने फार्म हाउस के स्विमिंग पूल के अंदर वाटर एरोबिक्स करते दिख रहे हैं. धर्मेंद्र ने लिखा- दोस्तों, उसके आशीर्वाद और आपकी शुभ कामनाओं के चलते, मैंने योग और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ के साथ वाटर एरोबिक्स शुरू कर दिया है. सेहत ऊपर वाले की ऐसी नेमत है, जो चलती रहनी चाहिए, ख़ुश, तंदुरुस्त और ताक़तवर रहिए’.

Friends, with his blessings and your good wishes …I have started water aerobics along with Yoga and light exercise . Health is his great blessing to keep going. Be happy healthy and strong 🙏 pic.twitter.com/XtjiOXW5AK

— Dharmendra Deol (@aapkadharam) June 7, 2021