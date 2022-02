Dharmendra Latest Video: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) आज फिल्मों से दूर ज़रूर हैं मगर ख़बरों से नहीं. अपनी लाइफस्टाइल और अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर करने वाले धर्मेंद्र अक्सर खुद को बिजी रखते हैं. 86 की उम्र में कभी वो कसरत करते हैं तो कभी स्विमिंग करते हैं. इस बार धर्मेंद्र (Dharmendra Video) ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है जिसे देखने के बाद लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं. दरअसल वीडियो में धर्मेंद्र खेत के किनारे खड़े होकर किसान से बात करते नजर आ रहे हैं और वहीं कुछ लोग आलू-प्याज़ की खेती भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए धर्मेंद्र ने कैप्शन में लिखा- ‘दोस्तों कैसे हैं आप? प्याज लगवा दिए हैं…आलू लगवाने जा रहा हूं’.Also Read - बॉलीवुड के इन 5 खूंखार विलेन्स की बेटियां लगती हैं अप्सरा, हुस्न में फिल्मी हसीनाएं भी फेल...देखें इनकी खूबसूरत तस्वीरें

Friends, How are you ? piaaz onions 🧅 lagwa diye hain …….potato lagwane ja raha hoon….. pic.twitter.com/fvTgjoymYe

— Dharmendra Deol (@aapkadharam) February 21, 2022