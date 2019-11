कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म ‘पति पत्नी और वो’ का ट्रेलर लोगों ने काफी पसंद किया है. हालांकि उसके एक डायलॉग की वजह काफी आलोचना भी हुई. गाने में कार्तिक और अनन्या पब में ड्रिंक करके नाचते हुए नज़र आ रहे हैं. दोनों के बीच एक अलग तरह की केमेस्ट्री देखने को मिल रही है. फिल्म का ये गाना टोनी कक्कड़ के सिंगल धीमे- धीमे का रिक्रिएट वर्जन है. अब इस गाने का मजेदार एक बिहाइंड द सीन विडियो सामने आया है. इस वीडियो में डांसर्स कार्तिक को किस कर रही हैं. इस गाने को एक ही टेक में शूट कर लिया गया था.

गांव की इस छोरी के पास खाने के नहीं होते थे पैसे, न्यूड होकर मचा दिया था तहलका

10 MILLION VIEWS ALREADY 🌝😍🤟🏼🤟🏼 #ChintuTyagi ji ne PATNI aur WOH ke saath toh scene set kar diya hai! 10 million+ views on #DheemeDheeme in less than 24 hours 🥰 #PatiPatniAurWoh #DanceLikeChintuTyagi shuru !! pic.twitter.com/rm97J8h3Je

.@TheAaryanKartik is flooded with kisses by the #DheemeDheeme dancers for finishing the song in one take #PatiPatniAurWoh pic.twitter.com/LZno4gLxkT

— ETimes (@etimes) 19 November 2019