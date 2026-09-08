'भइया को सैयां बना लेते हैं...' स्वरा भास्कर के जौहर बयान पर धीरेंद्र शास्त्री का तीखा हमला

Jauhar controversy: स्वरा भास्कर के जौहर वाले बयान पर धीरेंद्र शास्त्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने जौहर को वीरता और त्याग से जोड़ते हुए अभिनेत्री पर कटाक्ष भी किया.

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जौहर वाले बयान पर धीरेंद्र शास्त्री का पलटवार

स्वरा भास्कर की टिप्पणी पर जताई नाराजगी

जौहर को बताया वीरता और त्याग से जुड़ा विषय

स्वरा की निजी जिंदगी पर भी किया कटाक्ष

Jauhar controversy: बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर का एक बयान क्या सामने आया, सोशल मीडिया पर फिर बवाल मच गया. जौहर को लेकर स्वरा ने जो सवाल उठाया, उस पर अब बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने ऐसा पलटवार किया है कि मामला फिर गरमा गया है. धीरेंद्र शास्त्री ने स्वरा का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा और जौहर को कायरता कहे जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके उस तंज की हो रही है, जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस की शादी का जिक्र करते हुए कहा- ‘भइया को सैयां बना लेते हैं…’

जौहर पर स्वरा ने क्या कहा था?

दरअसल, विवाद की जड़ फिल्म ‘पद्मावत’ से जुड़ी है. फिल्म में रानी पद्मावती और अन्य महिलाओं के जौहर का दृश्य दिखाया गया था. इसी सीन को लेकर स्वरा भास्कर ने सवाल उठाया था. एक्ट्रेस ने महिलाओं के नजरिए से इस पूरे प्रसंग को देखने की बात कही और सवाल किया कि यौन हिंसा की स्थिति में किसी महिला के पास अपनी जिंदगी खत्म करने के अलावा क्या विकल्प होना चाहिए?

स्वरा की आपत्ति जौहर के फिल्मी चित्रण और उससे निकलने वाले संदेश को लेकर थी. उनका तर्क था कि रेप या यौन हिंसा की शिकार महिला को जीने का अधिकार है और कहानी कहने के दौरान इस पहलू पर भी सवाल होना चाहिए. बस, यहीं से सोशल मीडिया पर बहस ने जोर पकड़ लिया.

अब बाबा बागेश्वर ने खोला मोर्चा

स्वरा की टिप्पणी पर अब धीरेंद्र शास्त्री ने मोर्चा संभाल लिया है. पश्चिम बंगाल में कथा के दौरान उन्होंने जौहर को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि इसे कायरता के नजरिए से देखना सही नहीं है. उनके मुताबिक जौहर को उस दौर की परिस्थितियों, महिलाओं के सम्मान और भारतीय संस्कृति के संदर्भ में समझना चाहिए.

धीरेंद्र शास्त्री ने अपने संबोधन में कहा कि कुछ लोगों ने रानी पद्मावती और जौहर को लेकर ऐसी बातें कही हैं, जिनसे वह सहमत नहीं हैं. उन्होंने जौहर को वीरता और समर्पण से जोड़ते हुए सवाल उठाया कि भारतीय परंपराओं और इतिहास को समझे बिना इस तरह की टिप्पणी कैसे की जा सकती है.

‘भइया को सैयां बना लेते हैं…’

लेकिन इसके बाद धीरेंद्र शास्त्री का बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का सबसे बड़ा कारण बन गया. उन्होंने स्वरा की निजी जिंदगी की ओर इशारा करते हुए तंज कसा- ‘कुछ लोग तो भइया को सैयां बना लेते हैं, वो क्या जानें जौहर की बात.’

यानी जौहर पर शुरू हुई बहस अचानक स्वरा की शादी तक पहुंच गई. धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोग उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि ऐतिहासिक मुद्दे पर बहस को निजी जिंदगी तक नहीं ले जाना चाहिए.

एक तरफ इतिहास, दूसरी तरफ महिलाओं का नजरिया

इस पूरे विवाद में दिलचस्प बात ये है कि दोनों पक्ष जौहर को बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहे हैं. स्वरा का सवाल महिलाओं के अधिकार और उनके जीने के हक को लेकर है. वहीं धीरेंद्र शास्त्री इसे इतिहास, संस्कृति, सम्मान और उस समय की परिस्थितियों से जोड़कर देख रहे हैं. यही वजह है कि ‘पद्मावत’ के एक सीन से शुरू हुई पुरानी बहस एक बार फिर सोशल मीडिया पर लौट आई है. इस बीच स्वरा की टिप्पणी और धीरेंद्र शास्त्री के जवाब ने विवाद को और हवा दे दी है.

पहले भी विवादों में रही हैं स्वरा

स्वरा भास्कर अक्सर बेबाक बयान देने के लिए जानी जाती हैं और कई बार उनकी टिप्पणियां विवादों का हिस्सा भी बनी हैं. जौहर पर उनकी बात सामने आने के बाद भी उन्हें सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ा. हालांकि, एक्ट्रेस का कहना रहा कि उनकी बात का मकसद रानी पद्मावती या जौहर करने वाली महिलाओं का अपमान करना नहीं था, बल्कि वह महिलाओं के नजरिए से इस तरह के चित्रण पर सवाल उठा रही थीं.

अब धीरेंद्र शास्त्री की प्रतिक्रिया के बाद यह विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है. फिलहाल जौहर पर शुरू हुई बहस में इतिहास, संस्कृति, महिलाओं के अधिकार और निजी टिप्पणियां- चारों एंगल एक साथ जुड़ चुके हैं. और इसी वजह से सोशल मीडिया पर स्वरा भास्कर बनाम धीरेंद्र शास्त्री का यह विवाद लगातार चर्चा बटोर रहा है.